İslam Sanatları Sergileri'nin bu yılki teması 'Hâne', Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında başkent Ankara'ya misafir oldu. Ziraat Katılım sponsorluğunda gerçekleştirilen sergi, 27 Eylül'e kadar Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde ziyaret edilebilecek.

ANKARA (İGFA) - İslam sanatının evrensel dilini Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanına taşıyan Albayrak Grubu, bu yıl aile, yuva ve nesiller arası bağları merkeze alan 'Hâne' sergisiyle geleneksel İslam sanatlarının estetik ve manevi zenginliğini farklı coğrafyalara taşımaya devam ediyor.

Yurt içinde Şanlıurfa, Mersin, Trabzon, Bursa, Konya, Erzurum ve Kayseri'yi; yurt dışında Paris ve Madrid'i ziyaret eden sergi, yolculuğunun yeni durağında Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında başkentin tarihi dokusu içerisinde yer aldı. Ziraat Katılım'ın sponsoru olduğu Hâne İslam Sanatları Sergisi, Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde sanatseverleri ağırladı.

Açılışa; Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürü Selim Terzi, Albayrak Medya Genel Müdürü Abdullah Hanönü, Albayrak Medya Genel Müdür Yardımcısı Ziya Kadam, Albayrak Grubu Kurumsal İletişim Koordinatörü Esad Sivri ve hattat İbrahim Şengül katıldı.

HÂNE AYETLERİN IŞIĞINDA KALEME ALINDI

Tophane-i Âmire'deki açılış programının ardından kısa sürede yüz binlere yakın misafiri ağırlayan Hâne, bu kez Ankara'ya misafir oluyor. Sergide, aralarında hattat Mehmet Özçay, Seyit Ahmet Depeler, Abdurrahman Depeler ve Said Abuzeroğlu'nun da eserlerinin bulunduğu 13 hat sergilenirken; bunlara eşlik eden 12 adet tezhip eseri, sergiye ayrı bir derinlik ve zarafet kazandırdı.

Hâne sergisindeki hat eserlerinde; Furkan Suresi'nin 74. ayetinde yer alan 'Ey Rabbimiz! Bize mutluluk verecek eşler ve çocuklar bahşet; bizi takva sahiplerine önder kıl.', İsrâ Suresi'nin 23. ayetindeki 'Onlara 'öf' bile deme.', Ahkâf Suresi'nin 15. ayetindeki 'Biz insana, ana-babasına iyilik etmesini tavsiye ettik.', Yâsîn Suresi'nin 56. ayetindeki 'Onlar ve eşleri gölgeler altında tahtlara kurulurlar.' ve Hucurât Suresi'nin 10. ayetindeki 'Müminler ancak kardeştirler. Öyleyse kardeşlerinizin arasını düzeltin ve Allah'tan korkun ki esirgenesiniz.' ifadeleri yer alıyor.

ANADOLU MEDENİYETLERİ MÜZESİ'NDE HÂNE BULUŞMASI

Sergiye ev sahipliği yapacak Anadolu Medeniyetleri Müzesi, Ankara Kalesi'nin eteklerinde yer alan iki Osmanlı yapısında faaliyet gösteriyor. Bunlardan Mahmut Paşa Bedesteni, Fatih Sultan Mehmet döneminin vezîriâzamlarından Mahmut Paşa tarafından 15. yüzyılın ikinci yarısında yaptırılırken, Kurşunlu Han yine Fatih döneminin vezîriâzamlarından Rum Mehmed Paşa tarafından inşa ettirildi. 20. yüzyılda restore edilerek müzeye dönüştürülen bu tarihî yapılar, bugün Anadolu'nun Paleolitik Çağ'dan Osmanlı dönemine uzanan arkeolojik mirasına ev sahipliği yapıyor. Anadolu Medeniyetleri Müzesi, 1997 yılında Avrupa Müze Forumu tarafından 'Avrupa'da Yılın Müzesi' seçildi.

Hâne İslam Sanatları Sergisi, 27 Eylül'e kadar Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde ücretsiz ziyaret edilebilecek.