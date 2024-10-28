Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Yurt genelinde yağış beklenmiyor.ANKARA (İGFA) - Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yurdun iç ve kuzey kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey yönlerden hafif, Kıyı Ege ve Akdeniz'de ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

UYARILAR

Güncel Meteorolojik Uyarı Bulunmamaktadır.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

EDİRNE °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 19°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 26°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 24°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 26°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ADANA °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 26°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 27°C

Az bulutlu ve açık

MERSİN °C, 27°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA °C, 19°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 22°C

Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 18°C

Az bulutlu ve açık

YOZGAT °C, 16°C

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

SİNOP °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

AMASYA °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

ARTVİN °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ERZURUM °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 18°C

Az bulutlu

VAN °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 23°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 23°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 21°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 24°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLERDE HAVA

Fırtına beklenmiyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde batısı yer yer pus ve sisli; Rüzgar: Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan doğusu güneybatıdan; Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila1,5 m, yer yer 2,0 m; Görüş: İyi, pus anında orta; sis anında zayıf.

MARMARA

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli; Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4 yer yer 5 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m; Görüş: İyi, pus anında orta; sis anında zayıf.

EGE

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyi 6; Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 yer yer 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5 m; Görüş: İyi.

AKDENİZ

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinde güneybatıdan; Doğu Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, akşam kuzeybatıdan, öğle saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli; Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,50 m; Görüş: İyi, pus anında orta; sis anında zayıf.