İYİ Parti lideri Akşener, Gelecek Partisi Başkanı Davutoğlu'na ziyaret
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener buluşma öncesi usul haline gelen nezaket ziyaretleri çerçevesinde Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu’nu Gelecek Partisi Genel Merkezi’nde kurmaylarıyla birlikte ziyaret etti.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu’nu partisinin genel merkezinde ziyaret etti. Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem çalışmalarıyla başlayan Altılı Yuvarlak Masa toplantılarının beşincisine ev sahipliği yapacak olan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener buluşma öncesi usul haline gelen nezaket ziyaretleri çerçevesinde Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu’nu Gelecek Partisi Genel Merkezi’nde kurmaylarıyla birlikte ziyaret etti.
Samimi bir ortamda geçen ve bir saatten uzun süren Akşener-Davutoğlu görüşmesinde güncel meseleler ve İYİ Parti ev sahipliğinde 3 Temmuz 2022 tarihinde gerçekleştirilecek olan toplantının gündemine ilişkin konu başlıklarının ele alındığı bildirildi.
Ortamdaki samimiyetin fotoğraf karelerine de yansıdığı görüşme ardından Davutoğlu’nun Akşener’i aracına kadar uğurlamasıyla program sona erdi.
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Ekim 2016
Ekim 2016
Ekim 2016