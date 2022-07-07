İstanbul Valiliği Kurban Bayramı önmellerini açıkladı

İstanbul Valiliği, Kurban Bayramı ile ilgili önlemler aldı. Valilik önlemlerinde vatandaşların bayramı huzur ve güven içinnde geçirmeleri için 9 maddelik bir bildiri yayınlandı.

Bildiride, hizmetlerle ilgili acil yardım telefonlarıda yer aldı. İşte İstanbul Valiliği'nin yayınladığı Kurban Bayramı ile ilgili alınması gereken önlemleri içerin bildiri:

"Saygıdeğer İstanbullular, Kurban Bayramı’na sağlık ve esenlikle ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bütün vatandaşlarımızın bayramı huzur ve güven içinde geçirmeleri amacıyla Valiliğimiz koordinasyonunda; güvenlik, sağlık, ulaşım, konaklama, belediye hizmetleri ve diğer kurumlarımızın görev alanındaki hususlarda gerekli önlemler alınmıştır. Bayram süresince bu kapsamda;

1. İçişleri Bakanlığımızın trafik kazaları ve bu kazalara bağlı can kayıplarının önlenmesine ilişkin genelgeleri doğrultusunda, şehir içi ve şehirler arası yollarda yoğun trafik denetim ve bilgilendirme faaliyetleri icra edilecektir.

2. Vatandaşlarımızın yoğun olarak bulunduğu alışveriş merkezleri, otogar ve toplu taşıma istasyonları ile eğlenme ve dinlenme yerlerinde güvenlik birimlerimizce gerekli emniyet tedbirleri en üst düzeyde alınacaktır.

3. İl Sağlık Müdürlüğümüzce, ilimizdeki sağlık kurumlarında gerekli tedbirler alınacaktır.

4. Vatandaşlarımızın kurban ibadetlerini sağlıklı bir şekilde ifa edebilmeleri için alınan önlemler titizlikle uygulanacak, kurban satış-kesim yerlerinde kontrol ve denetimler yoğunlaştırılacaktır.

5. Büyükşehir Belediye Başkanlığınca yangın ve benzeri tehlikelere karşı gerekli hazırlıklar yapılacaktır.

6. Bayram süresince ilimizin huzur ve güvenliği için: İl Jandarma Komutanlığımız 6.795 personel ve 743 tim; İl Emniyet Müdürlüğümüz 21.902 personel, 5.501 ekip ve 1 helikopter; Sahil Güvenlik Komutanlığımız 27 unsur ve 208 personel ile görev yapacaktır.

7. Trafik, belediye zabıta, gıda ve vergi denetim ekiplerimiz, denetim ve kontrollerini etkin bir şekilde sürdürecektir.

8. Telefon, elektrik, su, doğalgaz kesinti ve arızalarına karşı ilgili kurumlarca gerekli önlemler alınacaktır.

9. Vatandaşlarımız, acil durumlarda aşağıdaki telefon numaraları vasıtasıyla gerekli yardım hizmetlerine ulaşabilecektir.

112 Acil Çağrı Merkezi (Sağlık, Jandarma, Polis, Sahil Güvenlik, İtfaiye, AFAD, Orman)

153 İBB Beyaz Masa

74 Gıda Hattı

185 Su Arıza

186 Elektrik Arıza

187 Doğalgaz Arıza"

“Bayramımız Kutlu Olsun!”