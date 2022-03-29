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Barışın başkenti İstanbul!.. Rusya-Ukrayna savaşı Dolmabahçe'de masaya yatırıldı!

Son dakika... Rusya ile Ukrayna arasındaki yüz yüze barış görüşmeleri İstanbul'da yapılıyor. Türkiye'nin devreye girmesiyle yeniden ateşkes umudu doğdu. Rusya ve Ukrayna yetkilileri bugün Dolmabahçe Ofisi'nde bir araya gelecek. İlki bugün 10.30'da başlayacak olan ve iki gün sürecek görüşmelerden tüm dünya umutlu...

Haber Özeti 29.03.2022, 09:12 Murat Aydın
Barışın başkenti İstanbul!.. Rusya-Ukrayna savaşı Dolmabahçe'de masaya yatırıldı!

Sondakika haberlerine göre; İstanbul'da tarihi zirve bugün. Tüm dünyanın endişeyle takip ettiği Rusya-Ukrayna savaşında bir kez daha barış umudu doğdu. Türkiye'nin devreye girmesiyle barış görüşmeleri için İstanbul odak nokta oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın devreye girmesiyle iki taraf bugün saat 10.30'da Dolmabahçe Sarayı'nda bir araya gelecek. Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleşecek barış görüşmelerinde ateşkes kararının çıkması bekleniyor. İşte tüm dünyanın yakından takip ettiği İstanbul'daki barış görüşmeleriyle ilgili tüm detaylar...

SON DAKİKA | RUSYA-UKRAYNA SAVAŞINDA BARIŞ GÖRÜŞMESİ İSTANBUL'DA

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarında Türkiye'nin girişimleriyle bir kez daha ateşkes umudu doğdu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önceki akşam Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile konuşmuştu. Bu kritik görüşmenin ardından Moskova yönetimi Kiev ile tekrar masaya oturmaya hazır olduklarını duyurdu. Taraflar yüz yüze görüşmelere yeniden başlama kararlarını açıkladı. Görüşme adresi olarak da İstanbul seçildi. İki gün sürecek müzakerelerin bugün Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleşmesi planlanıyor.

ZELENSKİ: "TÜRKİYE BİR FIRSAT"

İstanbul görüşmelerinden önce Ukrayna ve Rusya tarafından karşılıklı olumlu açıklamalar geldi. Ukrayna, Rusya'nın işgalini bitirecek olası anlaşmada Türkiye'nin güvenlik garantisi sağlayabilecek ülkeler arasında olduğunu açıkladı. Ukrayna lideri Volodimir Zelenski de "Türkiye'de yüz yüze görüşme için bir fırsat ve ihtiyaç var" dedi. "Rusya savaş öncesi topraklara çekilsin" diyen Zelenski ayrıca "Tarafsız statüyü görüşmeye hazırız" mesajı yayınladı. Zelenski, ancak bunun üçüncü taraflarca garanti edilmesi ve referanduma sunulması gerektiğini söyledi. Zelenski, "Putin ile anlaşmamız lazım. Anlaşmaya varmak için Ukrayna'dan askerlerini çekmesi ve benimle buluşmaya gelmesi gerekiyor" dedi.

RUSYA: "ANLAŞMADAN ÜMİTLİYİZ"

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov da Rus ve Ukraynalı heyetlerin Türkiye'ye gideceklerini belirterek "Yüz yüze görüşmelere başlanmasına karar verilmesi bile başlı başına önemli" dedi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İstanbul'da yapılacak yüz yüze müzakerelerin başarılı sonuçlanmasını ümit ettiğini söyledi. Türkiye'nin arabuluculuk rolü dünya basınında "Krizde diplomasiyi Türkiye yürütüyor" ifadeleriyle yansıtıldı. Reuters, Başkan Erdoğan ile Putin'in telefon trafiğini gündeme taşırken, Başkan Erdoğan'ın ateşkes ihtimalindeki kararlılığını dile getirdi.

'ANKARA BAŞARDI' YORUMU

ABD'li medya kuruluşu The Hill, Başkan Erdoğan'ın savaştaki baskın rolünü ele aldı. France24 Türkiye'nin arabulucuk rolünü manşete taşıyanlardan oldu. Ukrayna'da devam eden yıkıcı savaşta diplomasi trafiğini Türkiye'nin yürüttüğünü belirten France24, Türkiye'nin garantör ülke olduğunu söyledi. Yunanistan televizyon kanallarından SKAI konuyla ilgili haberinde ise "Türkler şunu başardı. Ukraynalılar ile Ruslar arasındaki müzakerelerin Türkiye'de olmasını başardılar" ifadelerine yer verildi.

ÇAVUŞOĞLU: "SORUMLULUĞUN BİLİNCİNDEYİZ"

Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Tarafların Türkiye'ye duyduğu güvenin sorumluluğunun bilincindeyiz" dedi. Cumhur başkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da, "Savaşın sona ermesi için girişim ve çabalarımız devam edecek" ifadelerini kullandı.

FRANSA RUSYA'DAN KORKUYOR

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, "Daha fazla silah istediğinizde, Fransa lideri (Emmanuel) Macron tanklar gibi saldırı silahlarının, Ukrayna'nın ortaklarının geçemeyeceği kırmızı bir çizgi olduğunu söyledi. Neden?" sorusuna, "Çünkü Rusya'dan korkuyorlar. Hepsi bu ve ilk söyleyenler ilk korkanlardır" yanıtını verdi.

#rusya #ukrayna #barış #dolmabahçe #Vladimir Putin #Volodimir Zelenski #rterdoğan
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