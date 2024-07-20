Güzelbahçe Belediyesi, Yaka Mahallesi meydanında Muharrem Ayı nedeniyle aşure etkinliği düzenledi.İZMİR (İGFA) - Muharrem Ayı'nın sona ermesi nedeniyle Güzelbahçe Yaka Mahallesi Cemevinde düzenlenen Aşure Günü’ne Güzelbahçe Kaymakamı Bülent Bayraktar, Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Güzelbahçe Şube Başkanı Türkan Kiraz, muhtarlar, STK başkan ve temsilcileriyle vatandaşlar katıldı.

‘MUHARREM MATEMDİR, ACIYI PAYLAŞMAKTIR’

Asıl amacın acıyı paylaşmak olduğunu, bu birlikteliğin bir ömür süreceğini söyleyen Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, ‘‘Birlik beraberliğin, şükretmenin adı olan AŞURE aynı zamanda zulme karşı doğruluktan ayrılmayan Hz. Peygamberin sevgili torunu, Hz. Hüseyin’in Kerbelada şehit edilmesinin hüznünü de taşımaktadır. Aşure paylaşmanın, dayanışmanın ve kardeşliğin sembolüdür. Tıpkı aşure de olduğu gibi bir araya gelen farklı nimetlerin aynı ortak tada katkı sağlaması gibi. Millet olarak da, dün olduğu gibi bugün de birlikte yaşamanın gereği olarak hüznü de, sevinci de paylaşmaya devam etmektir. Hz. Hüseyin’in 72 yol arkadaşıyla birlikte çıktığı bu yolun, boyun eğmemek, dik duruşun yolu olduğunu tüm İslam alemine göstermiştir. Tutuğunuz oruçlar, dağıtılan lokmalar hak katında kabul olsun’’ diye konuştu.

Konuşmaların ardından sanatçılar değiş söyledi, Dede Ali Tekin’in duasından sonra aşure dağıtımı yapıldı.