Vodafone Global’in Fit for the Future Raporu, ‘Geleceğe Hazır’ şirketleri bu yıl “Güven Uçurumu” odağında mercek altına aldıİSTANBUL (İGFA) - Dünyanın lider telekomünikasyon şirketlerinden Vodafone Grubu, “Güven Uçurumu” odağında London School of Economics iş birliğiyle10 pazarda 2 bin 300’den fazla işletmeyle ve 5 binden fazla müşteriyle yürüttüğü Fit for the Future (Geleceğe Hazır) Raporu’nu geçtiğimiz günlerde yayımladı.

Raporda işletmelerin kendilerine müşteriler tarafından ne kadar güvenildiğini düşündükleri ile müşterilerin gerçekte ne hissettikleri arasında bir uçurum olduğu tespit ediliyor. “Güven Uçurumu” adı verilen bu fark, ortalama yüzde 11 puan olarak ölçülüyor. Kaçırılan fırsatları, hayal kırıklığına uğrayan müşterileri ve kaybedilen geliri temsil eden bu uçurumun, iş performansı üzerinde gerçek bir etkiye sahip olduğu vurgusu yapılıyor.

Vodafone Business tarafından küresel çapta yapılan yeni araştırmaya göre, müşterilerine daha hızlı yanıtlar vermek için yapay zekâ ve üretken yapay zekâdan faydalanan işletmeler, teknolojilerin insani bir dokunuşla, müşterilerin yararına ve herhangi bir etik, gizlilik veya veri güvenliği endişesi bırakmayacak şekilde kullanılması halinde, müşteri güven puanlarında önemli bir artış ve rekabet avantajı yakalayabiliyor.

“ÖNCE İNSAN” VURGUSU, GÜVEN PUANINI YÜZDE 16 ARTIRIYOR

Güven, işletmelerin performansında en önemli bir farkı yaratan kavramların başında geliyor. Yapay zekâ gibi yeni teknolojilere duyulan güven ve bunların işletmeler tarafından nasıl kullanıldığı günümüz dünyası için her geçen gün daha da değer kazanıyor. Bu noktada da işletmelerin bu teknolojileri kullanma şekli, müşterileri açısından güven kazanmaları ya da kaybetmeleriyle sonuçlanıyor.

‘Geleceğe Hazır’ araştırması da işletmelerin müşteri güvenini kazanmanın yollarını ararken, paylaşılan değerlerin, insani yaklaşımın ve tutarlılığın önemini hafife aldığını ortaya koydu. Yeni teknolojilerin uygulanmasında “önce insan” yaklaşımının benimsenmesi, güven puanını yüzde 16’ya kadar artırabiliyor. Rapor verilerine göre, müşterilerin yüzde 59’u yapay zekâ konusunda bilgili işletmelerin doğru tahminlerde bulunma olasılığının daha yüksek olduğunu düşünüyor. Müşterilerin yüzde 53’ü ise yapay zekâ teknolojilerinin günlük görevleri daha etkin tamamlayacağına inanıyor.