Gürsu’da düzenlenen “Meme Kanseri Farkındalık Programı” kapsamındaki panelde kanserde erken teşhisin ve anne sütünün önemine dikkat çekildi.BURSA (İGFA) - Gürsu Belediyesi ve Gürsu İlçe Sağlık Müdürlüğü iş birliği ile gerçekleştirilen programda; kanserde erken teşhis, toplumda farkındalık sağlanması, toplum bilincinin geliştirilmesi ve anne sütünün önemi başlıklarına vurgu yapıldı.

“Erken Teşhis Hayat Kurtarır” konulu seminerde konuşan Dr. Su Ceren Kalkan, meme kanserinde erken teşhisin önemini vurguladı. Meme kanserinde kendi kendine elle muayenenin, kadınların bedenlerindeki değişimleri takip etmelerinin çok önemli olduğunu vurgulayan Kalkan, tüm kadınları sağlıkları konusunda duyarlı olmaya çağırdı ve Belediye ile Gürsu İlçe Sağlık Müdürlüğü iş birliğinde ücretsiz olarak yapılan kanser tarama hizmetlerinden faydalanmalarını önerdi.

“Mucize Sütünüzde Saklı” konulu seminerde konuşan Dr. Selcen Demiroğlu, anne sütünün önemi ve kanserle ilişkisi hakkında bilgiler sundu.

“PEMBE YARINLAR İÇİN FARKINDA OLALIM”

Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, “Bizler de yerel yöneticiler olarak, insan sağlığının korunması noktasında yükümlülüklere sahibiz. Erken tanı başta kanser olmak üzere tüm hastalıklarda çok önemli. Bu nedenle bilinçli ve duyarlı olmak hepimizin sağlığı için büyük önem taşımakta.” dedi.

Gürsu Belediyesi Kültür Merkezi’nde düzenlenen seminerde, katılımcılar konuya ilişkin merak ettiklerini de sorarak bilgilenme imkanı buldu.