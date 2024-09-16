Arka arkaya maruz kalınan olumsuz haberlerin farkında olmadan pek çoğumuzu etkilediğini belirten uzmanlar, bu durumun hem psikolojik hem de fiziksel sonuçları olabileceğini söylüyor.İSTANBUL (İGFA) - Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Hastanesi Uzman Klinik Psikolog İpek Erol, şiddet, felaket ve kriz gibi olumsuz haberlere sürekli olarak maruz kalmanın psikoloji üzerindeki etkileri hakkında bilgi verdi.

Arka arkaya maruz kalınan olumsuz haberlerin farkında olmadan pek çoğumuzu etkilediğine dikkat çeken Uzman Klinik Psikolog İpek Erol, “Bu haberlerin olumsuz etkisi psikolojik, duygusal ve sosyal alanlarda hissedilmekte, zaman zaman kişinin işlevselliğini bozmakta ve travmatik sonuçlara neden olabilmektedir.” dedi.

Toplumu travmatik boyutta etkileyen olayların bireysel olarak depresyon ve karamsarlığı beraberinde getirebileceğini dile getiren Uzman Klinik Psikolog İpek Erol, “Sürekli olarak olumsuz içeriklere maruz kalmak, insanların geleceğe dair karamsar bir bakış açısı geliştirmesine yol açar. Bireyler, sürekli bir kötü olay bekleme eğilimi içine girer ve hayatın genel anlamda olumsuz olduğuna dair bir inanç geliştirebilir. Bu durum zamanla depresif belirtilerinin artmasına neden olabilir.” şeklinde konuştu.

KRONİK STRES VE UYKU SORUNLARI GELİŞEBİLİR

Sürekli kötü haberlere maruz kalmanın bireylerde kronik bir strese ve bu stresi yönetememeye yol açabileceğine vurgu yapan Uzman Klinik Psikolog İpek Erol, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Kişi olayları kontrol edemediğini hissettiğinde yoğun bir kaygı yaşar. Özellikle çözüme kavuşmamış durumlar ve felaket haberleri, bireylerde sürekli bir endişe hali yaratır.

Sürekli endişe, özellikle geceleri zihnin durulmasını zorlaştırarak uyku sorunlarına yol açabilir. Uykuya dalmakta güçlük, uykudan sebepsiz yere uyanma ya da sürekli kabus görme uyku sorunlarının başında gelir. Yetersiz uyku, psikolojik sağlamlığı zayıflatır ve bu da günlük yaşamda konsantrasyon gibi bilişsel sağlamlık gerektiren alanlarda zorlanma ile performans düşüşüne yol açabilir.”

Tekrarlayan olumsuz haberlere maruz kalmanın bağışıklık sistemini de etkilediğini aktaran Uzman Klinik Psikolog İpek Erol, “Stres, vücudun fizyolojik işleyişini olumsuz etkileyen bir dizi hormonal ve biyokimyasal değişikliğe yol açar. Uzun süreli stres, vücudun ‘savaş ya da kaç’ sistemini tetikleyen kortizol ve adrenalin gibi stres hormonlarının salınımını artırır. Bu hormonlar temelde kişiyi tehlikelerden korumaya yarasa da sürekli olarak yüksek seviyelerde bulunmaları bağışıklık sistemini baskılayıp hastalıkların önünü açar.” dedi.

Felaketler, şiddet olayları ve kriz haberlerinin, bireylerde güvenlik duygusunun azalmasıyla sonuçlanabileceğine de değinen Uzman Klinik Psikolog İpek Erol, bu durumun, insanların günlük yaşamlarında bulundukları çevreye karşı korku geliştirmesine ve tehlikede hissetmelerine neden olabileceğini, bireylerin sosyal ilişkilerini ve günlük aktivitelerini sınırlamalarına yol açabileceğini söyledi.