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Yenilik Partisi Başkanı Öztürk Yılmaz'dan trafikte akaryakıta zam protestosu; Ses verin!

Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz, Ankara Kızılay’da akaryakıt zamlarını protesto etti. Yılmaz açıklamasında, “Siz bu zamlara ses çıkarmadıkça zamlar peş peşe gelmeye devam edecek. Biz bu zamlara Yenilik Partisi olarak itiraz ediyor ve artık yeter diyoruz” dedi

GÜNDEM 18.06.2022, 12:36 18.06.2022, 13:45 Murat Aydın
Yenilik Partisi Başkanı Öztürk Yılmaz'dan trafikte akaryakıta zam protestosu; Ses verin!

Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz, Ankara Kızılay'da Akaryakıt Zammı'nı protesto etti. Yılmaz Kızılay'da trafikte aracını sokak ortasında bırakıp akaryakıt zammını protesto etti. Yılmaz'ın yaptığı eyleme vatandaşlar destek verirken, polis müdahelede bulundu.

Son zamanlarda akaryakıt fiyatlarına gelen büyük zamlar hayatı çekilmez hale getirirken Ankara Kızılay’da Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz itiraz etti.

SİZ BU ZAMLARDAN MEMNUN MUSUNUZ?

Aracını  pork ettikten sonra akaryakıt zamlarına "Artık yeter"diyen Öztürk Yılmaz, “Artık korkuya son vermek gerekir. Korkunun olduğu yerde toplum olmaz. Siz bu zamlardan memnun musunuz? 600 tane milletvekili var. Salı günü düzenlenen Meclis’te tiyatrolar var ama bir Allah’ın kulunun aklına, 'Bu zamlar neden geliyor?' sorusunu sormak gelmiyor. Eğer böyle giderse akaryakıt fiyatları 100 TL’ye de çıksa bu toplum cevap vermedikçe 150 TL olacak." dedi.

“Yenilik Partisi Genel Başkanı olarak benim aracım burada 1 dakika durdu ve hemen müdahale ettiler. Kanunsuzluktur denilince ben de hemen aracımı kaldırttım. Mazotun litresinin 30 TL olduğu yerde onlarca araçla ve korumayla dolaşan devlet adamlarına iki kelime edemeyecek misiniz?” diyen Öztürk Yılmaz "Ne zaman ses çıkartacaksınız" diye sordu. 

NE ZAMAN SES ÇIKARTACAKSINIZ?

Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz açıklamalarında şu konulara dikkat çekti: İşte Yılmaz'ın açıklamasında dikkat çeken noktalar: 

Çiftçi ekemiyor, ses çıkaramıyorsunuz. Meyve, sebze fiyatları arttı, ses çıkartamıyorsunuz. Limanlarınız satıldı, özelleştirme oldu, ses çıkartamıyorsunuz. Toplumda bugün bir erime var. Siz ne zaman ses çıkartacaksınız?

BU HÜKÜMET ENERJİ POLİTİKASINI DÜZENLEYEMEZ

Her zamla halkın kafasına vuran bir iktidar var. Bu iktidardan kurtulmamız lazım. Bu hükümet enerji politikasını düzenleyemez çünkü dışa bağımlılığı kabul etmiş. Biz Yenilik Partisi olarak milli bir enerji politikası ürettik.

KDV VE ÖTV’Yİ KALDIRMAK LAZIM

Bugün yakıta gelen zamları bertaraf etmek için akaryakıta konan KDV ve ÖTV’yi kaldırmak lazım. Dolar kurunun patladığı bu dönemde halkın yanında olduğunu ancak bu şekilde gösterebilirsiniz.

BİZ SİZİ BU SİSTEMİN ALTINDA EZİLMEKTEN KURTARACAĞIZ

Türkiye’de Erdoğan’ın kuklaları vardır. Kılıçdaroğlu’nun kuklaları vardır. Halk bunlarda hiçbir zaman yoktur. Yalakalar ve yandaşlar memlekette peyda olmuştur. Halkın hiçbir gücü kalmamıştır. Vatandaş sistemin esiridir ve altında ezilmektedir. Bundan kurtulmanın bir yolu var. Yenilik Partisi’ne destek verirseniz biz sizi bu sistemin altında ezilmekten kurtaracağız.

TÜRKİYE’DE DİKTATÖRLÜK VE ONUN KUKLALARI YIKILACAKTIR

Korkmayın! Bizim İstiklal Marşımızın ilk cümlesi “Korkma” diye başlıyor. Siz de bu sistemden ve bu sistemi yönetenlerden korkmayın, kendinizi kullandırmayın. Türkiye’de diktatörlük ve onun kuklaları yıkılacaktır. Halk kazanacaktır, siz kazanacaksınız.

#kızılay #ankara #protesto #zam #akaryakı #Yenilik Partisi Başkanı Öztürk Yılmaz
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