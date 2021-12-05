Yeni Başkan Sağkan: TBB'nın kapıları tüm avukatlara açıktır

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanlığına seçilen Erinç Sağkan, "Bugün itibarıyla artık TBB'nin kapıları tüm avukatlara ayrıştırmadan, ötekileştirmeden, dışlamadan açık olacaktır." dedi.

Erinç Sağkan, TBB'nin 36. Olağan Genel Kurulu'nun ardından, Avukat Özdemir Özok Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, birliğin en yüksek karar organı olan genel kurulun, 348 delegenin tamamının katıldığı bir oylama neticesinde değişimden yana tavır koyduğunu söyledi.

Erinç Sağkan, genel kurulda, hukukun üstünlüğü, yargı bağımsızlığı ve adil yargılanma ihlali gibi temel hak ve özgürlüklerin ihlaline etkin bir şekilde karşı duracak bir TBB isteğinin çok net olarak ortaya konulduğunu belirtti.

Türkiye'de son yıllarda insan hakları ihlallerinin arttığını, Anayasa Mahkemesi, AİHM kararlarının uygulanmadığını, bu kararların tartışmaya açıldığı bir ortam bulunduğunu öne süren Sağkan, bu dönemde TBB'ye her zamankinden daha çok ihtiyaç duyulduğunu bildirdi.

"BUGÜN İTİBARİYLE" DİYEREK AÇILADI

TBB'nin, mesleğin ve meslektaşların hak ettiği kazanımları alabilmesi için çalışacağını bildiren Sağkan, "Bugün itibarıyla artık TBB'nin kapıları tüm avukatlara ayrıştırmadan, ötekileştirmeden, dışlamadan açık olacaktır. Bugün itibarıyla TBB, yurttaşın sesi, avukatın yanı başında yer alan en güçlü meslek örgütü olacaktır." dedi.

Seçimi kaybeden Metin Feyzioğlu'ndan ilk açıklama

Türkiye Barolar Birliği'nde seçimi kaybeden Metin Feyzioğlu ilk açıklamasını sosyal medya hesabından yaptı. Feyzioğlu, "Seçimin mesleğimiz için hayırlı olması en büyük dileğim" dedi.

Türkiye Barolar Birliği 36'ncı Olağan Genel Kurulu'nda oy verme işlemi saat 17.00'de tamamlandı. Ardından sandıklar açılarak oylar sayıldı.

348 delegenin oy kullandığı seçimde 182 oy alan Ankara Barosu Başkanı Erinç Sağkan, TTB'nin yeni başkanı seçildi. Metin Feyzioğlu ise 156 oy aldı. 10 oy da geçersiz sayıldı.

İLK AÇIKLAMA

Metin Feyzioğlu, seçimin ardından ilk açıklamasını Instagram üzerinden yaptı.

Feyzioğlu'nun açıklaması şöyle: “Türkiye Barolar Birliği 36. Genel Kurulu'nda Birlik Başkanı seçilen Sayın Av. Erinç Sağkan ile kurullara seçilen tüm meslektaşlarımı tebrik ediyorum. Seçimin mesleğimiz için hayırlı olması en büyük dileğim. Böyle olacağına da inanıyorum. Benimle ayni listede yarışan meslektaşlarıma, birlikte uzun ve çok güzel bir yol yürüdüğüm canımdan öte yol arkadaşlarıma yürekten şükranlarımı sunuyorum. Yaradana şükürler olsun yollarımızı kesiştirmiş. 8,5 yıl yan yana çalıştığım, artık bir aile olduğumuz mesai arkadaşlarım, dostlarım, yol arkadaşlarım hakkınızı helal ediniz. Allaha ısmarladık.”