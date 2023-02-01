Ümit Özdağ: Sinan Ateş cinayeti yakında aydınlanacak

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Bura Ziyareti sırasında Ankara'da bir cinayete kurban giden Ülkü Ocakları eski Başkanlarından Sinan Ateş'ın ailesini ziyaret etti. Özdağ, ziyaret sırasında Mermuh Sinan Ateş cinayeti ile ilgili gerçeklerin yakında ortaya çıkacağını ve bunun takipçisi olduğunu vurguladı. Zafer Partisi Bursa İl Başkanı Adem Şimşek, Genel Başkan Ümit Özdağ'a eşlik etti.

Bir ay içerisinde ikinci kez ziyarete gelen Ümit Özdağ, bu gelişinin özel bir sebebi olmadığını söyledi.

Ziyaretin ardından Ümit Özdağ sosyal medya hesabından da bir açıklama yaptı. Özdağ açıklamasında, ''Bu akşam Bursa'da rahmetli Sinan Ateş'in babası ve annesini ziyaret ettim. Evin etrafı yağmur ve soğuk havaya rağmen sevenleri ile doluydu. Baba Musa Ateş nasıl dertli, nasıl üzgün anlatılmaz. Ancak olayların arkasındaki gerçek yakında ortaya çıkacak. Bilerek söylüyorum'' ifadelerini kullandı.