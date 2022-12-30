Ülkü Ocakları Eski Başkanı Sinan Ateş'e silahlı saldırı

Ankara'da Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı akademisyen Doç.Dr. Sinan Ateş ve arkadaşı Selman Bozkurt silahlı saldırıya uğradı. Saldırıda ağır yaralanan Doç. Sinan Ateş hayatını kaybetti

Ankara'da öldürülen Ülkü Ocakları eski başkanı Sinan Ateş toprağa verildi

Ankara'da, Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı eski Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş (38), motosikletli bir saldırganın silahla ateş etmesi sonucu yaşamını yitirdi.

Olay, Saat 14.30 sıralarında Çankaya ilçesi Kızılırmak Mahallesi'ndeki 1456'ncı Sokak'ta meydana geldi.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Ülkü Ocakları Eski Genel Başkanı Doç. Dr. Sinan Ateş ve yanındaki arkadaşı Selman Bozkurt, sokaktan motosikletle geçen kişinin silahlı saldırısına uğradı. Saldırganın sıoktığı kurşun başına isabet etden Doç. Sinan Ateş, olay yerinde hayatını kaybetti, arkadaşı Bozkurt ise omzundan vurularak yaralandı.

Olayın ardından yapılan ihbarla olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olayın ardından kaçan motosikletli saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Ankara Valiliğince, Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Doç. Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin saldırının faillerinin tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdürüldüğü bildirildi.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Çankaya ilçemizde meydana gelen Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesi olayının faillerinin tespit ve yakalanmasına yönelik çalışmalar, olayın olduğu andan itibaren büyük bir titizlikle sürdürülmektedir. Gelişmelerden kamuoyu ayrıca bilgilendirilecektir." ifadelerine yer verildi.