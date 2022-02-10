Türkiye'nin gündemi Elektrik Faturası; #faturamıödemiyorum

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun 31 Aralık'ta elektriğe yapılan yüzde 127 zammın geri alınmasını, geri alınmaması durumunda elektrik faturası ödemeyeceği açıklaması Türkiye'nin gündemine oturdu. Sosyal Medya'da gündem #faturamıödemiyorum

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, dün yaptığı açıklamada, "Bugünden itibaren gelecek hiçbir elektrik faturamı ödemeyeceğim" diyerek yapılan zamları protesto etti.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda saat vererek çağrıda bulunmuş, çok önemli bir şey açıklayacağını söylemişti.

Evinde çektiği video mesajını yayınlayan Kılıçdaroğlu'nun gündeminde elektriğe yapılan zamlar vardı.

"BUGÜNDEN İTİBAREN HİÇBİR ELEKTRİK FATURAMI ÖDEMEYECEĞİM"

Zamlar geri çekilene kadar fatura ödemeyeceğini belirten Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Erdoğan 31 Aralık gecesi imzaladığı zamları geri çekinceye kadar, ben bugünden itibaren gelecek hiçbir elektrik faturamı ödemeyeceğim."

Kılıçdaroğlu'nun bu açıklamasının ardından Sosyal Medya'da #faturamıödemiyorum haşteki ile mesajlar patladı. #faturamıödemiyorum ifadesine destek olanlarda var, karşı duranlarda var.