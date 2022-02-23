Türkiye'den BAE'ye Sedat Peker talebi
Sedat Peker'in aylar sonra ailesi ile birlikte bir videosunun sosyal medyada paylaşılması dikkat çekti. Sedat Peker'in eşinin İnstagram hesabından yayınlanan video sosyal medyada gündem oldu. Adalet Bakanlığı, BAE'den Sedat Peker'in iadesi için geçici tutuklanmasını istedi.
Sedat Peker'in aylar sonra ailesi ile birlikte bir videosunun sosyal medyada paylaşılması dikkat çekti. Sedat Peker'in eşinin İnstagram hesabından yayınlanan video sosyal medyada gündem oldu. Adalet Bakanlığı, Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE), hakkında Interpol tarafından kırmızı bülten çıkarılan organize suç örgütü elebaşı Sedat Peker'in Türkiye'ye iadesi amacıyla geçici tutuklanmasını talep etti.
1 ŞUBAT'TA KIRMIZI BÜLTEN ÇIKARILDI
Alınan bilgiye göre, Bursa 5. Ağır Ceza Mahkemesi ile İstanbul Anadolu 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nin yakalama kararları kapsamında, Peker'in 194 ülkede uluslararası seviyede aranması için Interpol tarafından 1 Şubat'ta kırmızı bülten çıkarıldı.
ADALET BAKANLIĞI HAREKETE GEÇTİ
Bunun üzerine Adalet Bakanlığı, BAE'ye gönderdiği yazıda, Sedat Peker hakkında, İstanbul Anadolu ve Bursa Cumhuriyet Başsavcılıklarınca hazırlanan iade taleplerini hatırlattı.
TÜRKİYE'YE İADESİ İÇİN GEÇİCİ TUTUKLANMASI TALEBİ
Adalet Bakanlığı, kırmızı bültenle aranan Peker'in Türkiye'ye iadesi için geçici tutuklanmasını talep etti.
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Ekim 2016
Ekim 2016
Ekim 2016