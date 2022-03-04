Türkiye'den Putin ve Zelenski'ye arabuluculuk çağrısı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna'da devam eden çatışmalarla ilgili açıklamalarda bulundu.

Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Türkiye'nin kararlığı ve savaşın durdurulması konusunda sarf ettiğimiz çabalar ortada. Türkiye iki ülke ile de diyalog kurabiliyor.

Savaşın başlamasından önce her iki dışişleri bakanını da Antalya'da bir araya getirmeyi planlıyorduk. Ukraynalılar bu savaş ortamında gelebilirler mi bilmiyorum. Rus Dışişleri Bakanı Lavrov da Antalya'ya geleceğini teyit etti. İki tarafı da bakanlar düzeyinde bir araya getirmeyi temenni ederiz.

Günlük iki ya da üç otobüsle vatandaşlarımızı sınırımıza getiriyoruz. Şu anda 1700 civarında kayıtlı vatandaşımız var ama bu rakam değişebiliyor. Bugün tahliye edilmek istediğini söyleyen vatandaşlarımızı Ankara'daki arkadaşlarımız tek tek arıyorlar. Dün hem Ukrayna'yla hem de Ruslarla görüştük. Özellikle Herson'daki vatandaşlarımızı, hem de Ukrayna'nın kuzeydoğusundaki vatandaşlarımızı tahliye edebilmek için çalışmalarımız sürüyor. Planıımız hazır. Otobüslerimiz Rusya tarafında da bekliyor. Dönmek isteyen her vatandaşımızı Türkiye'ye getirmek istiyoruz. 7/24 esasıyla fedakarca çalışıyor arkadaşlarımız. Tüm müşavirlerle birlikte gayret gösteriyorlar.

Amerika'yla gündemimizde ikili konular da var. Ama Ukrayna'daki durum da görüşecektir. Sharmon, ülkemize ziyaret gerçekleştirecek. Ben de kendisini kabul edecektim ama bir Azerbaycan ziyareti gerçekleştireceğim. Bakan yardımcımız Sedat Bey ve diğer arkadaşlarımız kendisiyle görüşecekler.

Hava sahası konusunda gerçekçi olmak lazım. Hava sahası kapalı olsaydı dün biz AGİT temsilcilerini getiremezdik. Bu hava sahasının açık olmasında stratejik olarak da insani olarak da önem vardır.

İnsani boyut üzerinde durmamız lazım. Ukrayna'da kalan insanlar yiyecek, içecek sıkıntısı çekiyor. Biz kendi misyonlarımıza sağolsun İçişleri Bakanımız ve AFAD yetkilileri gerekli hazırlıkları yapıyoruz. Kiev Büyükelçiliğimizde sürekli kazan kaynıyor. Güvenli bir yeri olmayanlar da misyonlarımızda kalıyor. İnsani yardım, insani koridorun açılması önceliğimiz. Bir o kadar savaşın sona erdirilmesi de öncelik olmalıdır. Savaşın daha da büyümemesi gerekiyor."