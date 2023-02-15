Türkiye'de Depremzedeler için ortak yayında rekor bağış ; Türkiye Tek Yürek

Türkiye Tek Yürek deprem yardım gecesinde ne kadar bağış toplandı? İşte AFAD ve Kızılay’a deprem içim yapılan son bağış miktarı

Kahramanmaraş felaketinin yaralarını sarmak için bu akşam "Türkiye Tek Yürek" adı altında bir bağış gecesi düzenleniyor. Tüm kanalların ortak yayın yaptığı gecede toplanan bağışlar Kızılay ve AFAD aracılığı ile depremzedelere ulaştırılacak. Kanalların sevilen yüzlerinin toplayacağı bağış miktarı bu kapsamda merak ediliyor. Bu noktada "Türkiye Tek Yürek yardım kampanyası ne kadar, kaç TL bağış toplandı?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte Türkiye Tek Yürek kampanyasında toplanan bağış miktarı ve tüm detaylar.

Tüm televizyon kanallarını bir araya getiren 'Türkiye Tek Yürek' yardım kampanyasında ünlü isimler AFAD ve Kızılay'a yardım topluyor. Kanalların sevilen dizi ve program yüzleri, Kahramanmaraş felaketinin yaralarını sarmak üzere Türkiye'ye canlı yayınd bağış çağrısı yapıyor. Ülkemizin önde gelen iş insanlarında peş peşe rekor seviyede bağışlar gelirken bu önemli gecede vatandaşlar "Türkiye Tek Yürek kampanyası ne kadar, kaç TL bağış toplandı?" sorusuyla toplanan miktarı merak ediyor. İşte Türkiye Tek Yürek kampanyasında toplanan deprem bağış miktarı ve detaylar.

TÜRKİYE TEK YÜREK OLDU!

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından devlet ve millet yaraları sarmak için el ele verdi. Tüm kanallar ortak yayınla depremzedeler için bağış topluyor.

İŞTE TOPLANAN SON BAĞIŞ MİKTARI

Canlı yayında peş peşe bağışlar gelirken açıklanan son miktar 106 Milyar TL'yi aştı

BAĞIŞTA BULUNANLAR

Zirve Holding Turkuvaz Medya "Türkiye Tek Yürek" Kampanyası için 700 milyon TL bağışta bulundu.

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi 1 milyon TL bağışta bulundu.

Türk Telekom 2 milyar TL bağışladı.

Borsa İstanbul Grubu 2 milyar TL bağışladı.

Cengiz Holding 3 milyar TL bağışladı

Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik 2 milyar TL bağışladı

Türkiye Tek Yürek ortak yayını ile asrın dayanışması! AFAD ve Kızılay’a deprem için canlı yayında bağış gecesi

Başkan Erdoğan "Türkiye Tek Yürek" ortak yayınına telefonla bağlandı: Tüm zamanların rekorunu bekliyoruz

SON DAKİKA! TOKİ, Martta kazmayı vuruyor! Bakan Kurum SABAH’a detayları anlattı! Deprem konutları nasıl olacak?

Nihat Hatipoğlu 200 bin lira bağışta bulundu.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin 200 bin lira bağışta bulundu

Avrupa Konutları - Artaş İnşaat 20 milyon TL bağışta bulundu.

Bilfen Okulları 1 milyon TL bağışladı

Memur-Sen 10 milyon TL bağışladı

HAK-İŞ 10 milyon TL bağışta bulundu.

Filli Boya 10 milyon 250 bin lira bağışta bulundu.

Gülle Tekstil 1 milyon TL bağışta bulundu

TMSF 2 milyar TL bağışta bulundu

Halkbank 7 milyar TL bağışta bulundu.

Başkan Erdoğan "Türkiye Tek Yürek" ortak yayınına telefonla bağlandı: Tüm zamanların rekorunu bekliyoruz

BabalaTv ofisinde duyulan "AFAD'a gerek yok..." sözleri büyük tepki çekti: "Akıllarınca devlete kafa tutuyorlar"

SON DAKİKA! TOKİ, Martta kazmayı vuruyor! Bakan Kurum SABAH’a detayları anlattı! Deprem konutları nasıl olacak?

Turkcell 3.5 milyar TL bağışta bulundu.

Vakıfbank 12 milyar TL bağışta bulundu

Ziraat Bankası 20 milyar TL bağışta bulundu.

Kalyon Holding 950 milyon TL bağışta bulundu.

Merkez Bankası 30 milyar TL bağışta bulundu.

Ölmez Madencilik 10 milyon TL bağışta bulundu.

Baykar 2 milyar TL bağışta bulundu

Özdilek Holding 20 milyon TL bağışta bulundu.

Boyner Grup 50 milyon TL bağışta bulundu.

THY 2 milyar TL bağışta bulundu

Vitamin Gübre Tarım Anonim Şirketi 10 milyon TL bağışta bulundu.

Türkiye Tek Yürek ortak yayını ile asrın dayanışması! AFAD ve Kızılay’a deprem için canlı yayında bağış gecesi

SON DAKİKA! TOKİ, Martta kazmayı vuruyor! Bakan Kurum SABAH’a detayları anlattı! Deprem konutları nasıl olacak?

Son dakika: 212. saatte gelen mucize! Enkaz karanlığından hayat ışığına: 77 yaşındaki kadın sağ olarak kurtarıldı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop 4 aylık maaşını bağışladı.

Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan kendisi ve eşi Zeynep Hanım adına birer maaşını bağışladı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bir maaşını bağışladı.

Zorlu Holding 30 milyon TL bağışta bulundu

Ahlatçı Holding 100 milyon TL bağışladı.

Medipol Park Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ 2 milyon TL bağışladı.

Çelenlioğlu Gıda 1 milyon TL bağışta bulundu.

Ziraat Katılım Bankası 1 milyar TL bağışta bulundu.

Futbolcu Edin Visca, 100 bin Euro bağışta bulundu.

İş adamı Cihan Kamer 300 milyon TL bağışta bulundu.

GKN Kargo 1 milyon TL bağışta bulundu.

Doğuş Holding 1 milyar TL bağışta bulundu

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar 3 aylık maaşını bağışladı.

Demirören Holding 50 milyon TL bağışladı.

SOCAR Türkiye 3,5 milyar TL bağışta bulundu.

METGÜN Grup Genel Müdürü 10 milyon TL bağışta bulundu

GCM Yatırım 2 milyon TL bağışta bulundu.

Türkiye Tek Yürek ortak yayını ile asrın dayanışması! AFAD ve Kızılay’a deprem için canlı yayında bağış gecesi

Başkan Erdoğan "Türkiye Tek Yürek" ortak yayınına telefonla bağlandı: Tüm zamanların rekorunu bekliyoruz

BabalaTv ofisinde duyulan "AFAD'a gerek yok..." sözleri büyük tepki çekti: "Akıllarınca devlete kafa tutuyorlar"

ALTUR Turizm Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahim Albayrak kendisi adına 5 milyon TL, kızı İlknur Albayrak ve torunu adına 2 milyon TL bağışta bulundu.

Tavuk Dünyası 3 milyon TL bağışta bulundu.

Acun Ilıcalı 5 milyon TL bağışta bulundu.

Tansu Çiller 1 milyon TL bağışta bulundu.

FLO Mağazacılık 5 milyon TL

Koton 5 milyon TL

MESA Holding 48 milyon TL bağışta bulundu.

Fettah Tamince 120 milyon TL bağışta bulundu.

Kibar Holding, 50 milyon TL bağışta bulundu.

Midpoint Cafe 1 milyon TL

Skechers Türkiye 5 milyon TL

Neşet Koçkar 50 milyon TL bağışladı.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, 500 bin TL ile birlikte, eşi adına bir maaşını, çocukları adına ise 50 bin TL bağışta bulundu.

TİSK 25 milyon TL bağışta bulundu.

LİMAK Holding 100 milyon TL bağışta bulundu.

Diyanet İşleri Başkanlığı 310 milyon TL bağışladı. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da 3 aylık maaşını açıkladı.

Kibar Holding, 50 milyon TL bağışta bulundu.

Midpoint Cafe 1 milyon TL

Skechers Türkiye 5 milyon TL

FLO Mağazacılık 5 milyon TL

Koton 5 milyon TL

Can Holding 5 milyon TL

LC Waikiki 200 milyon TL

Trendyol 100 milyon TL

Poll Production 2 milyon TL

Ayaydın Grubu 5 milyon TL

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü 5 milyon TL

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, 1 aylık maaşını bağışladı.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ 1 aylık maaşını bağışladı.

Vakıf Katılım 1 milyar TL bağışladı.