banner314

banner325

Son Dakika

Türkiye'de Depremzedeler için ortak yayında rekor bağış ; Türkiye Tek Yürek

Türkiye Tek Yürek deprem yardım gecesinde ne kadar bağış toplandı? İşte AFAD ve Kızılay’a deprem içim yapılan bağışlarda rekor kırıldı.

GÜNDEM 15.02.2023, 23:50 16.02.2023, 00:36 Murat Aydın
Türkiye'de Depremzedeler için ortak yayında rekor bağış ; Türkiye Tek Yürek

Türkiye Tek Yürek deprem yardım gecesinde ne kadar bağış toplandı? İşte AFAD ve Kızılay’a deprem içim yapılan son bağış miktarı

Kahramanmaraş felaketinin yaralarını sarmak için bu akşam "Türkiye Tek Yürek" adı altında bir bağış gecesi düzenleniyor. Tüm kanalların ortak yayın yaptığı gecede toplanan bağışlar Kızılay ve AFAD aracılığı ile depremzedelere ulaştırılacak. Kanalların sevilen yüzlerinin toplayacağı bağış miktarı bu kapsamda merak ediliyor. Bu noktada "Türkiye Tek Yürek yardım kampanyası ne kadar, kaç TL bağış toplandı?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte Türkiye Tek Yürek kampanyasında toplanan bağış miktarı ve tüm detaylar.

Tüm televizyon kanallarını bir araya getiren 'Türkiye Tek Yürek' yardım kampanyasında ünlü isimler AFAD ve Kızılay'a yardım topluyor. Kanalların sevilen dizi ve program yüzleri, Kahramanmaraş felaketinin yaralarını sarmak üzere Türkiye'ye canlı yayınd bağış çağrısı yapıyor. Ülkemizin önde gelen iş insanlarında peş peşe rekor seviyede bağışlar gelirken bu önemli gecede vatandaşlar "Türkiye Tek Yürek kampanyası ne kadar, kaç TL bağış toplandı?" sorusuyla toplanan miktarı merak ediyor. İşte Türkiye Tek Yürek kampanyasında toplanan deprem bağış miktarı ve detaylar.

TÜRKİYE TEK YÜREK OLDU!

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından devlet ve millet yaraları sarmak için el ele verdi. Tüm kanallar ortak yayınla depremzedeler için bağış topluyor.

İŞTE TOPLANAN SON BAĞIŞ MİKTARI

Canlı yayında peş peşe bağışlar gelirken açıklanan son miktar 106 Milyar TL'yi aştı

BAĞIŞTA BULUNANLAR

Zirve Holding Turkuvaz Medya "Türkiye Tek Yürek" Kampanyası için 700 milyon TL bağışta bulundu.

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi 1 milyon TL bağışta bulundu.

Türk Telekom 2 milyar TL bağışladı.

Borsa İstanbul Grubu 2 milyar TL bağışladı.

Cengiz Holding 3 milyar TL bağışladı

Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik 2 milyar TL bağışladı

Türkiye Tek Yürek ortak yayını ile asrın dayanışması! AFAD ve Kızılay’a deprem için canlı yayında bağış gecesi

Başkan Erdoğan "Türkiye Tek Yürek" ortak yayınına telefonla bağlandı: Tüm zamanların rekorunu bekliyoruz

SON DAKİKA! TOKİ, Martta kazmayı vuruyor! Bakan Kurum SABAH’a detayları anlattı! Deprem konutları nasıl olacak?

Nihat Hatipoğlu 200 bin lira bağışta bulundu.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin 200 bin lira bağışta bulundu

Avrupa Konutları - Artaş İnşaat 20 milyon TL bağışta bulundu.

Bilfen Okulları 1 milyon TL bağışladı

Memur-Sen 10 milyon TL bağışladı

HAK-İŞ 10 milyon TL bağışta bulundu.

Filli Boya 10 milyon 250 bin lira bağışta bulundu.

Gülle Tekstil 1 milyon TL bağışta bulundu

TMSF 2 milyar TL bağışta bulundu

Halkbank 7 milyar TL bağışta bulundu.

Başkan Erdoğan "Türkiye Tek Yürek" ortak yayınına telefonla bağlandı: Tüm zamanların rekorunu bekliyoruz

BabalaTv ofisinde duyulan "AFAD'a gerek yok..." sözleri büyük tepki çekti: "Akıllarınca devlete kafa tutuyorlar"

SON DAKİKA! TOKİ, Martta kazmayı vuruyor! Bakan Kurum SABAH’a detayları anlattı! Deprem konutları nasıl olacak?

Turkcell 3.5 milyar TL bağışta bulundu.

Vakıfbank 12 milyar TL bağışta bulundu

Ziraat Bankası 20 milyar TL bağışta bulundu.

Kalyon Holding 950 milyon TL bağışta bulundu.

Merkez Bankası 30 milyar TL bağışta bulundu.

Ölmez Madencilik 10 milyon TL bağışta bulundu.

Baykar 2 milyar TL bağışta bulundu

Özdilek Holding 20 milyon TL bağışta bulundu.

Boyner Grup 50 milyon TL bağışta bulundu.

THY 2 milyar TL bağışta bulundu

Vitamin Gübre Tarım Anonim Şirketi 10 milyon TL bağışta bulundu.

Türkiye Tek Yürek ortak yayını ile asrın dayanışması! AFAD ve Kızılay’a deprem için canlı yayında bağış gecesi

SON DAKİKA! TOKİ, Martta kazmayı vuruyor! Bakan Kurum SABAH’a detayları anlattı! Deprem konutları nasıl olacak?

Son dakika: 212. saatte gelen mucize! Enkaz karanlığından hayat ışığına: 77 yaşındaki kadın sağ olarak kurtarıldı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop 4 aylık maaşını bağışladı.

Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan kendisi ve eşi Zeynep Hanım adına birer maaşını bağışladı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bir maaşını bağışladı.

Zorlu Holding 30 milyon TL bağışta bulundu

Ahlatçı Holding 100 milyon TL bağışladı.

Medipol Park Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ 2 milyon TL bağışladı.

Çelenlioğlu Gıda 1 milyon TL bağışta bulundu.

Ziraat Katılım Bankası 1 milyar TL bağışta bulundu.

Futbolcu Edin Visca, 100 bin Euro bağışta bulundu.

İş adamı Cihan Kamer 300 milyon TL bağışta bulundu.

GKN Kargo 1 milyon TL bağışta bulundu.

Doğuş Holding 1 milyar TL bağışta bulundu

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar 3 aylık maaşını bağışladı.

Demirören Holding 50 milyon TL bağışladı.

SOCAR Türkiye 3,5 milyar TL bağışta bulundu.

METGÜN Grup Genel Müdürü 10 milyon TL bağışta bulundu

GCM Yatırım 2 milyon TL bağışta bulundu.

Türkiye Tek Yürek ortak yayını ile asrın dayanışması! AFAD ve Kızılay’a deprem için canlı yayında bağış gecesi

Başkan Erdoğan "Türkiye Tek Yürek" ortak yayınına telefonla bağlandı: Tüm zamanların rekorunu bekliyoruz

BabalaTv ofisinde duyulan "AFAD'a gerek yok..." sözleri büyük tepki çekti: "Akıllarınca devlete kafa tutuyorlar"

ALTUR Turizm Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahim Albayrak kendisi adına 5 milyon TL, kızı İlknur Albayrak ve torunu adına 2 milyon TL bağışta bulundu.

Tavuk Dünyası 3 milyon TL bağışta bulundu.

Acun Ilıcalı 5 milyon TL bağışta bulundu.

Tansu Çiller 1 milyon TL bağışta bulundu.

FLO Mağazacılık 5 milyon TL

Koton 5 milyon TL

MESA Holding 48 milyon TL bağışta bulundu.

Fettah Tamince 120 milyon TL bağışta bulundu.

Kibar Holding, 50 milyon TL bağışta bulundu.

Midpoint Cafe 1 milyon TL

Skechers Türkiye 5 milyon TL

Neşet Koçkar 50 milyon TL bağışladı.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, 500 bin TL ile birlikte, eşi adına bir maaşını, çocukları adına ise 50 bin TL bağışta bulundu.

TİSK 25 milyon TL bağışta bulundu.

LİMAK Holding 100 milyon TL bağışta bulundu.

Diyanet İşleri Başkanlığı 310 milyon TL bağışladı. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da 3 aylık maaşını açıkladı.

Kibar Holding, 50 milyon TL bağışta bulundu.

Midpoint Cafe 1 milyon TL

Skechers Türkiye 5 milyon TL

FLO Mağazacılık 5 milyon TL

Koton 5 milyon TL

Can Holding 5 milyon TL

LC Waikiki 200 milyon TL

Trendyol 100 milyon TL

Poll Production 2 milyon TL

Ayaydın Grubu 5 milyon TL

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü 5 milyon TL

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, 1 aylık maaşını bağışladı.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ 1 aylık maaşını bağışladı.

Vakıf Katılım 1 milyar TL bağışladı.

#Türkiye Tek Yürek #Tekyürek Türkiye
Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
Günün Anketi Tümü
2023'te Cumhurbaşkanı kim olmalı?
2023'te Cumhurbaşkanı kim olmalı?
Namaz Vakti 16 Şubat 2023
İmsak 06:27
Güneş 07:52
Öğle 13:23
İkindi 16:16
Akşam 18:44
Yatsı 20:04
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 22 54
2. Fenerbahçe 21 45
3. Başakşehir 21 40
4. Beşiktaş 21 39
5. A.Demirspor 21 38
6. Trabzonspor 22 38
7. Kayserispor 21 32
8. Konyaspor 21 27
9. Karagümrük 21 26
10. Gaziantep FK 22 25
11. Alanyaspor 22 25
12. Sivasspor 22 24
13. Antalyaspor 21 24
14. Hatayspor 21 23
15. Ankaragücü 21 22
16. Kasımpaşa 22 22
17. Giresunspor 21 21
18. İstanbulspor 22 21
19. Ümraniye 21 14
Takımlar O P
1. Samsunspor 22 42
2. Eyüpspor 21 41
3. Bodrumspor 21 38
4. Pendikspor 22 37
5. Rizespor 21 37
6. Keçiörengücü 22 37
7. Sakaryaspor 22 37
8. Bandırmaspor 21 34
9. Boluspor 22 34
10. Manisa FK 21 30
11. Göztepe 22 30
12. Adanaspor 22 25
13. Tuzlaspor 22 22
14. Altay 22 19
15. Erzurumspor 22 18
16. Altınordu 21 17
17. Gençlerbirliği 22 16
18. Denizlispor 22 16
19. Yeni Malatyaspor 22 17
Takımlar O P
1. Arsenal 20 50
2. M.City 21 45
3. M. United 22 43
4. Newcastle 21 40
5. Tottenham 22 39
6. Brighton 20 34
7. Brentford 21 33
8. Fulham 22 32
9. Chelsea 21 30
10. Liverpool 20 29
11. Aston Villa 21 28
12. Crystal Palace 21 24
13. Nottingham Forest 21 24
14. Leicester City 21 21
15. Wolves 21 20
16. Leeds United 21 19
17. West Ham United 21 19
18. Everton 21 18
19. Bournemouth 21 17
20. Southampton 21 15
Takımlar O P
1. Barcelona 20 53
2. Real Madrid 20 45
3. Real Sociedad 20 39
4. Atletico Madrid 20 35
5. Rayo Vallecano 20 32
6. Villarreal 20 31
7. Real Betis 20 31
8. Athletic Bilbao 20 29
9. Osasuna 20 29
10. Mallorca 20 28
11. Girona 20 24
12. Celta Vigo 20 23
13. Real Valladolid 20 23
14. Almeria 20 22
15. Espanyol 20 21
16. Sevilla 20 21
17. Valencia 20 20
18. Cadiz 20 19
19. Getafe 20 18
20. Elche 20 9
Günün Karikatürü Tümü
Karikatür 3
sanalbasin.com üyesidir