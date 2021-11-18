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Türkiye'de bir ilk; Askeri Lojistik ve Destek Zirvesi Ankara'da toplanıyor

Savunma sanayisinin önemli oyuncuları, T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı’nın destekleriyle bu yıl ilk kez düzenlenecek Askeri Lojistik ve Destek Zirvesi (DLSS)’nde 7-8 Aralık 2021 tarihlerinde Ankara’da buluşacak.

GÜNDEM 18.11.2021, 10:56 Murat Aydın
Türkiye'de bir ilk; Askeri Lojistik ve Destek Zirvesi Ankara'da toplanıyor

Türkiye’nin ilk ve tek askeri lojistik ve destek sistemlerine odaklanan zirvesi için geri sayım başladı. Türk savunma sanayisinin yaklaşık 400 milyar dolarlık hacme sahip askeri lojistik sektöründen pay almasını sağlayacak ihracat çözümlerinin ve askeri lojistikteki dijital dönüşümün ele alınacağı Askeri Lojistik ve Destek Zirvesi, 7-8 Aralık 2021 tarihlerinde Ankara’da düzenlenecek

Savunma sanayisinin önemli oyuncuları, T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı’nın destekleriyle bu yıl ilk kez düzenlenecek Askeri Lojistik ve Destek Zirvesi (DLSS)’nde 7-8 Aralık 2021 tarihlerinde Ankara’da buluşacak. DLSS’e iki gün boyunca yaklaşık bin 200 ziyaretçinin katılımı bekleniyor. Savunma sektöründen profesyoneller, karar vericiler, askeri personel ve akademisyenler DLSS’te bir araya gelecek.

Askeri lojistik güç dengesini belirliyor
Türk Silahlı Kuvvetlerini ve Türk savunma sanayisini lojistik anlamda geleceğe hazırlamayı hedeflediklerini belirten Askeri Lojistik ve Destek Zirvesi Organizasyon Komitesi Başkanı Sami Atalan, DLSS’in Türkiye’nin alanındaki tek zirvesi olduğunu ve bu yıl ilk kez gerçekleşeceğini vurguladı. Atalan, askeri lojistik sektörünün hacminin yaklaşık 400 milyar dolar olduğunu söyleyerek yerli ve milli savunma sanayimizin bu sektördeki fırsatlara uygun çözümler geliştirmesi halinde önemli bir güç olabileceğini aktardı. Atalan: “İstenilen zamanda istenilen büyüklükte bir kuvveti istenilen yere aktarmak her ülke için edinilmiş bir kabiliyet değil. Bu açıdan Türkiye çok önemli bir potansiyele sahip. Askeri Lojistik ve Destek Zirvesi ile hem bu alandaki yetkinliğimize dikkat çekmeyi hem de pazarda bekleyen fırsatları gündeme taşımayı hedefliyoruz” diye konuştu.

Askeri lojistikte dijital dönüşüm 

Atalan sözlerine şöyle devam etti: “DLSS kapsamında  dijital dönüşümle yeni nesil askeri lojistik sektörünün nasıl şekillenmesi gerektiği, sürdürülebilir ömür devri yönetimi, milli savunma sanayimizin ihracatında askeri lojistik ve destek hizmetlerinin payını artırmak için yapılabilecekler, hem NATO hem de müttefik ülkelerle kurulacak bölgesel koalisyonlarda altyapı ihtiyaçlarını karşılayacak çözümler ele alınacak. Askeri lojistik ve bu sektöre destek alt sektörlerden birçok firma da en ileri teknoloji çözümlerini sergileyecek. DLSS’in önemli yeni iş birliği olanakları sağlamasını ve güçlü bir iletişim ağı oluşturmasını hedefliyoruz.” 

Sektörün tüm paydaşları DLSS’te buluşacak

DLSS’e katılacak sektörler arasında; kara araçları ve alt sistemleri, kara ve havadan nakliye, silah sistemleri, alt sistemler ve mühimmat, roket ve füze sistemleri, elektro-optik ve elektronik sistemler ile lazer ve güdüm sistemleri, elektronik harp sistemleri, keşif, gözetleme ve sınır güvenliği, haberleşme, bilişim ve yazılım sistemleri, lojistik, bakım, onarım ve mühendislik hizmetleri, askeri tekstil, bot ve kamuflaj, balistik ve kalibrasyon çözümleri, KBRN sistemleri, AR-GE, muharebe destek hizmetleri gibi sektörler yer alıyor.

DLSS’te Covid-19 tedbirleri çerçevesinde konuşmacıların, katılımcıların ve ziyaretçilerin sağlığını korumak için bir dizi önlem alınacak.

#Askeri Lojistik ve Destek Zirvesi
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