Turgut Özal Mezarı başında anıldı; İmamoğlu'ndan; Özal Müzesi müjdesi

HABER: Murat AYDIN / AydınSes / UlusalSes / Gazeteses / Egitiminsoszucu / medicaldunya / eyuphaberi / : Türkiye Cumhuriyeti 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal, vefatının 29. yılında İstanbul'daki Anıt Mezar'da bulunan kabri başında anıldı. Törene katılan Turgut Özal'ın eşi Semra Özal, "Eksikliğini duymak, acısını çekmek çok zor" diyerek özlemini dile getirirken, oğlu Ahmet Özal ise, "Esas özlediğim onun fikirleri, çözümleri ve çıkış yolları" ifadelerini kullandı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak Adnan Menderes'in mezarınında bulunduğu Anıt Mezarlar alanında bir Çevre Düzenlemesi ve Anıt Mezar yaptıklarını yaptığını da vurguladı.

8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal, vefatının 29. yılında Anıt Mezar'da bulunan kabri başında anıldı. Törende Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Topkapı'daki Anıt Mezar'a Cumhurbaşkanlığı çelengini bıraktı. Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından kürsüye gelen İl Müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş, merhum Cumhurbaşkanı Özal için dua etti.

Tören sonrası konuşan Turgut Özal'ın eşi Semra Özal, "Özlemek yetmiyor, her geçen gün daha da artıyor. Eksikliğini duymak, acısını çekmek çok zor. Allah bir güç verecek bana, bunlara dayanacağım, başka çarem yok ama acım çok büyük" dedi. Gazetecilerin 'Pandemi sürecini nasıl geçirdiniz?' sorusu üzerine Semra Özal, "Herkes nasıl yapıyorsa ben de öyle yapıyorum. İdare etmeye çalışıyorum. Hiç korona virüs olmadım. Aşılarımın hepsini yaptırmıştım. Hiç öyle bir rahatsızlığım olmadı. Herkesin aşı olması lazım. Kendi canımız için aşı şart" şeklinde konuştu.

AHMET ÖZAL: BABAMLA İLGİLİ HER ŞEYİ ÖZLÜYORUM

Turgut Özal'ın oğlu Ahmet Özal ise, "Babamla ilgili her şeyi özlüyorum. En çok da özlediğim ise sıkıntı yaşadığımız günlerde acaba o hayatta olsa ne söylerdi, nasıl bir çözüm bulurdu. Mutlaka bir çözüm bulurdu. Esas özlediğim onun fikirleri, çözümleri ve çıkış yolları. 1970'lerin çıkışını 1980'lerde yaptı. Bugün de olsa yapardı. Acaba ne yapardı diye onu çok merak ediyorum ve o konuları çok özlüyorum" sözleriyle duygularını ifade etti.

Törene Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın yanı sıra Turgut Özal'ın eşi Semra Özal, oğlu Ahmet Özal, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş. İstanbul 3. Kolordu Komutanı Korgeneral Levent Ergün, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Anavatan Partisi'nin önde gelen isimlerinden , parti yönetimi 3 dönem milletvekililiği ve iki ayrı alanda bakanlık yapan İbrahim Özdemir, ANAP döneminin popilist teşkilatçılarından Yaşar Aksoy, AK Parti İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, ZeytinburnuBelediye Başkanı Ömer Arısoy ve çok sayıda vatandaş katıldı.

ÇEVRE DÜZENLEMESİ VE MÜZE YAPIMI

Törenin ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, törene katılanlara ve gazetecilere yapılacak olan Anıt Mezar Müzesi ile ilgili açıklama yaptı. İmamoğlu, müzenin en kısa zamanda yapılacağını beelirterek temel atma işlemini önümüzdeki günlerde yapılacağını ifade etti. Temel atma işini tören nedeniyle ertelediklerini belirten İBB Başkanı İmamoğlu, "Tören sırasında sıkıntı olmasın diye, tören sonrasına erteledik" dedi. İmamoğlu, aynı zamanda 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın Anıt Mezarı ve Çevre Düzenlemesi işini İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak kendilerinin yaptığını da vurguladı.