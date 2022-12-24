Tüm Kooperatifler Kooperatifçilik İçin Bir Araya Geldi

21 Aralık Dünya Kooperatifçilik Günü nedeniyle Muğla’da tarımsal faaliyet gösteren üst birlikler, 209 kooperatif başkanı ve sivil toplum kuruluş temsilcileri bir araya geldi. Yaklaşık 300 kişinin katılımıyla gerçekleşen yemekli toplantıda “Yerelde Kırsal Kalkınma Modeli Muğla” projesinin lansmanı yapıldı.

Aynı gün Bodrum ilçesi Yalıkavak Mahallesinde Muğla ilinde faaliyet gösteren Muğla Bölgesi Su Ürünleri Kooperatifleri Birliğinin günlük 1 ton ürün işleme kapasiteli Şoklama ve Soğuk Hava Deposu açılışı yapıldı. GEKA’nın desteği ile “Muğlalılar, Kendi Balıklarını Stokluyor, Balıkçılar Kalkınıyor” projesini hayata geçiren Birlik, sadece Muğla’ya değil Türkiye’nin birçok yerine sağlıklı balık göndermeyi hedefliyor.

Programda Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak tek tek konukları ile ilgilendi. Vali Yardımcısı İsmail Soykan, Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü Dr. Mustafa Altuğ Atalay, Genel Müdür Yardımcısı Turgay Türkyılmaz, Daire Başkanı Tanju Özdemirden, Or-Koop Başkanı Ahmet Çetiner, Sür-Kopp Başkanı Ramazan Özkaya, Köy-Koop Başkanı Eray Çiçek’in yanı sıra kooperatif başkanları birlik başkanları, sivil toplum kuruluş temsilcileri katılım sağladı.

Kooperatifçilik hakkında kısa bir film izletilerek başlayan etkinlik, konuşmalar ile devam etti.

GEKA’dan destek alarak hayata geçirilen İl Müdürü Barış Saylak’ın “Hayalimizdi, gerçek oldu.” dediği ve lansmanı yapılan “Yerelde Kırsal Kalkınma Modeli Muğla” projesinin tanıtım filmi geceye damgasını vurdu.

Programda konuşan Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, “Göreve ilk başladığımda Muğla'da tarım ve turizmin asla ayrı yürütülemeyeceğini belirtmiştik. İlk toplantımızda Muğla için çok önemli olan Tarım ve turizm sektörünü birleştireceğimizi ardından da üretici örgütlerini tek çatı altında toplayacağız diye konuşmuştuk. Gündeme gelen pandemi süreci, yaşanan orman yangınları ve Rusya- Ukrayna savaşı ile üretimdeki girdi maliyetlerini tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de yükseltti. Yaşanan bu krizler nedeniyle tarımın değerini çok iyi anladık. Sokağın çıkmanın güç olduğu günlerde birlik başkanları ile beraber çalıştık. Aradan geçen 3 yılın ardından bugün geldiğimiz noktada Muğla'da bu organizasyonu kol kola omuz omuza yapabiliyorsak ne mutlu bize. Üretimden gelen gücümüz ile üreticilerimizin refah düzeyini yükseltmek sosyo-kültürel olarak kalkınmasını sağlamak ve Muğla'nın bitki örtüsünde ortaya çıkan ürünleri markalaştırarak pazarlamasını sağlamak en büyük hedefimiz” açıklamalarında bulundu.

Kooperatifçiliğin yarattığı ekonomik değere vurgu yapan Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü Dr. Mustafa Altuğ Atalay, “Türkiye genelinde 10 bine yakın kooperatifimiz var, bunun 500'ü Muğla'da bulunuyor. Ürettiğimiz ekonomik değer maalesef karşılığını bulamıyor. Japonya'da özellikle bizdeki kooperatif sayısının yüzde 1'i kadar. Kooperatifçilik var ama toplam ürettikleri ekonomik değer bizimkinin 1000 katı. Bu anlamdan kooperatifçiliğe yeni bir düzen getirilmesi gerekiyor. Ocak ayı itibariyle kooperatif kurmak zorlaşacak. Kurulması zor olan kooperatiflerin çalışması kolaylaşacak. Daha rahat ekonomik destek alacaklar. Kooperatifçiliğin son derece önemli olduğunu biliyoruz. Biz kooperatifçilere özel haklar tanıyoruz. Tanıdığımız bu özel hakları daha da artırarak değerli üreticilerimiz ile birlikte çalışacağız” dedi.

Vali Yardımcısı İsmail Soykan, “Çalışmalarımız boyunca kooperatifçiliğin önemini görüyorduk. Tarımda çalışan çiftçilerimize kooperatif kurun diyorduk. Muğla'ya geldiğimde burada bu anlamda çok büyük başarılar elde edildiğini gördüm. Bu yüzden hepinizi tebrik ediyorum. Kooperatiflerin artması önemli ancak nicelikten ziyade niteliklerinin de artması gerekiyor. Ülkelerin gelişmişlik seviyeleri ile kooperatifçilik doğru orantılı şekilde ilerliyor. Birlikten beraberlik doğar. Ortak bir paydada buluşup hep beraber kalkınmak için var gücümüzle çalışacağız ”dedi.