Topal Osman Ağa TBMM'de(!) Bahçeli, Topal Osman’ın 'İtibarının iadesini' istedi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, mevcut yasama döneminde kendi imzasını taşıyan ilk yasa teklifini TBMM Başkanlığı’na sundu. Bahçeli’nin teklifinde Balkan Savaşları’ndan başlayarak öldürüldüğü 1923 yılına kadarki faaliyetleriyle tartışılan tarihi figürlerden Topal Osman’ın “onurunun iadesi” talep edildi.

Bahçeli'nin bu teklifini Giresunlular büyük bir heyecanla destekledi. Sosyal Medya'da Bahçeli Giresunlulardan yoğun destek bulurken, mevcut Giresun Milletvekilleri ve Giresunlu diğer illerden seçilen milletvekillerine ise tepkiler yağdı.

Bahçeli’nin imzasıyla TBMM Başkanlığı’na sunulan yasa teklifinde, Topal Osman’ın “itibarının hukuken iade edilmesi” istendi. Bahçeli’nin teklifinde Topal Osman’ın itibarının “Türk Milleti’nin vicdanında hiçbir zaman yitirilmediği” savunulurken şu ifadelere yer verildi:

Topal Osman kimdir?

1883’te Giresun’da doğan Topal Osman, Balkan Savaşları’nda yer aldıktan sonra 1. Dünya Savaşı sırasında dönemin istihbarat örgütü Teşkîlât-ı Mahsusa’nın ülkenin doğusunda yürüttüğü faaliyetlerde etkin görev aldı. Özellikle Anadolu ve Karadeniz’deki Rum ve Ermeni gruplarla girdiği çatışmalarla bugün de adından söz ettiren Topal Osman, dönemin milletvekili Ali Şükrü Bey’in öldürülmesinden sorumlu tutuldu. Topal Osman, 1923 yılında Ankara-Ulus Meydanı’nda İsmail Hakkı Tekçe tarafından öldürüldü. Topal Osman’ın cenazesi, 1925’te Atatürk’ün emriyle Giresun Kalesi’nde bulunan anıt mezara nakledildi.