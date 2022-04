Tanal: Şanlıurfa için yeni bir Kurtuluş Mücedelesi verilmeli

Memleketi Şanlıurfa’nın kurtuluşunun 102. yılı dolayısıyla açıklama yapan CHP’li vekil Mahmut Tanal, büyük potansiyeline rağmen Şanlıurfa’nın Afrika’nın yoksul kentlerinden beter durumda olduğunu belirtti.



“Kavurmacı” olarak tabir edilen koltuk sevdalısı siyasetçiler, liyakat eksikliği bulunan yöneticiler yüzünden Şanlıurfa’mız günden güne geriye gittiğini dile getiren Tanal, “Şanlıurfa’nın hak ettiği konuma gelebilmesi için demokratik kanallar kullanılarak, seçim sandığı yoluyla yeni bir kurtuluş mücadelesi gerekmektedir” ifadelerini kullandı.



CHP İstanbul Milletvekili Av. Mahmut Tanal, memleketi Şanlıurfa’nın düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümünü kutladı. Tanal, yaptığı yazılı açıklamada, Şanlıurfa halkının özgürlükleri için her şeyi göze alarak, tarihe altın harflerle yazılan bir zafere imza attığını kaydetti.



EŞİNE AZ RASTLANIR BİR KAHRAMANLIK DESTANI



Birlik ve beraberlik içerisinde hareket eden Şanlıurfalıların direnişiyle bozguna uğrayan işgal kuvvetlerinin aman dileyerek, yalvararak, kaçarak kenti terk ettiğini belirten Tanal, “Urfa, ‘Şanlı’ ünvanını sonuna kadar hak etmiş bir kenttir. Şanlıurfa’mızın her karış toprağı şehit kanıyla sulanmıştır. Genciyle yaşlısıyla, kadınıyla erkeğiyle eşine az rastlanır bir kahramanlık örneği sergileyen Şanlıurfalılar, Fransız askerlerini yenilgiye uğratmış, doğup büyüdüğümüz toprakları kurtarmıştır” dedi.



CHP’li vekil Mahmut Tanal, Şanlıurfa’nın 11 Nisan 1920’de Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün öncülüğünde düşman işgalinden kurtulduğunu anımsattı. Tanal, Atatürk’ün “Milli örgütlenişi genişletin. Her türlü haksızlığı, protesto ve icabında fiilen reddedin” talimatı ve devamındaki desteğiyle bölge halkının cesaretlendiğini, sonrasında zafere ulaşıldığını vurguladı.



Tanal, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, 12’ler olarak bilinen Urfa’nın kahramanlarını, Yüzbaşı Ali Saip Bey’i, topraklarını düşmandan temizleyen tüm Urfalıları, şehit ve gazileri şükranla, saygıyla ve rahmetle andığını ifade etti.



ŞANLIURFA SAHİPSİZ BİR MEMLEKET GÖRÜNÜMÜNDE

Açıklamasının devamında Şanlıurfa’nın sorunlarına değinen Tanal, “Urfa’nın kahramanları bugün yaşamış olsaydı, gördükleri manzara karşısında kahrolurlardı. Şanlıurfa bugün sahipsiz bir memleket görünümündedir. Şanlıurfa ve ilçeleri, büyük potansiyellerine rağmen Türkiye’nin en az gelişmiş kentleri konumundadır. ‘Kavurmacı’ olarak tabir ettiğimiz koltuk sevdalısı siyasetçiler, liyakat eksikliği bulunan yöneticiler yüzünden Şanlıurfa’mız günden güne geriye gitmektedir. Varlık içinde yokluk yaşayan Şanlıurfa halkı, bu kötü gidişe dur demek, yeniden ayağa kalkmak zorundadır. Şanlıurfa’nın hak ettiği konuma gelebilmesi için demokratik kanallar kullanılarak, seçim sandığı yoluyla yeni bir kurtuluş mücadelesi gerekmektedir” değerlendirmesini yaptı.



AFRİKA’NIN YOKSUL KENTLERİNDEN BETER DURUMDA!

Şanlıurfa’nın sorunlar yumağına döndüğünü vurgulayan Tanal, şöyle devam etti: “Şanlıurfa bugün başarılarıyla, turizmiyle, tarihi, kültürel, manevi değerleriyle değil, sorunlarıyla ülke gündemine gelmektedir. Şanlıurfa’da işsizlik can yakıyor. Urfa’mız sağlık, eğitim ve ulaşım alanında Afrika’nın yoksul kentlerinden beter durumdadır. GAP’ın başkentinde tarım ve hayvancılık bitirilmiş vaziyette. Tarlalar sulanamıyor. Çiftçiler hayvanlarına yiyecek bulamıyor. Hemşerilerimin elektrik çilesi sıradanlaştı. Temiz ve sağlıklı suya erişilemiyor. Çevre ve altyapı sorunları derinleşiyor. Şanlıurfa’da çöp toplamaktan, 50 metrelik kanalizasyon borusu döşemekten aciz bir belediyecilik anlayışı hüküm sürüyor. Rant için tarım arazileri imara açılıyor, betonlaştırılıyor. Kendi tarlasını ekemeyen, memleketinde iş bulamayan Şanlıurfalılar, aileleriyle birlikte mevsimlik tarım işçisi olarak başka diyarların yolunu tutuyor. Şanlıurfa turizminde tanıtım yapılmıyor. Zaten belediyecilikten, şehircilikten anlamayanlar yüzünden kentte yeterince turist gelmiyor. Torpil ve kayırmacılıkla Şanlıurfa’yı esir almış bir zihniyetle karşı karşıyayız. 500 binden fazla Suriyeli sığınmacının yükünü de Şanlıurfa halkının sırtına yüklediler.”