banner314

banner325

Son Dakika

Tanal: Şanlıurfa için yeni bir Kurtuluş Mücedelesi verilmeli

Memleketi Şanlıurfa’nın kurtuluşunun 102. yılı dolayısıyla açıklama yapan CHP’li vekil Mahmut Tanal, büyük potansiyeline rağmen Şanlıurfa’nın Afrika’nın yoksul kentlerinden beter durumda olduğunu belirtti.

GÜNDEM 11.04.2022, 09:57 11.04.2022, 10:05 Murat Aydın
Tanal: Şanlıurfa için yeni bir Kurtuluş Mücedelesi verilmeli

Memleketi Şanlıurfa’nın kurtuluşunun 102. yılı dolayısıyla açıklama yapan CHP’li vekil Mahmut Tanal, büyük potansiyeline rağmen Şanlıurfa’nın Afrika’nın yoksul kentlerinden beter durumda olduğunu belirtti.

“Kavurmacı” olarak tabir edilen koltuk sevdalısı siyasetçiler, liyakat eksikliği bulunan yöneticiler yüzünden Şanlıurfa’mız günden güne geriye gittiğini dile getiren Tanal, “Şanlıurfa’nın hak ettiği konuma gelebilmesi için demokratik kanallar kullanılarak, seçim sandığı yoluyla yeni bir kurtuluş mücadelesi gerekmektedir” ifadelerini kullandı.

CHP İstanbul Milletvekili Av. Mahmut Tanal, memleketi Şanlıurfa’nın düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümünü kutladı. Tanal, yaptığı yazılı açıklamada, Şanlıurfa halkının özgürlükleri için her şeyi göze alarak, tarihe altın harflerle yazılan bir zafere imza attığını kaydetti.

EŞİNE AZ RASTLANIR BİR KAHRAMANLIK DESTANI

Birlik ve beraberlik içerisinde hareket eden Şanlıurfalıların direnişiyle bozguna uğrayan işgal kuvvetlerinin aman dileyerek, yalvararak, kaçarak kenti terk ettiğini belirten Tanal, “Urfa, ‘Şanlı’ ünvanını sonuna kadar hak etmiş bir kenttir. Şanlıurfa’mızın her karış toprağı şehit kanıyla sulanmıştır. Genciyle yaşlısıyla, kadınıyla erkeğiyle eşine az rastlanır bir kahramanlık örneği sergileyen Şanlıurfalılar, Fransız askerlerini yenilgiye uğratmış, doğup büyüdüğümüz toprakları kurtarmıştır” dedi.

CHP’li vekil Mahmut Tanal, Şanlıurfa’nın 11 Nisan 1920’de Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün öncülüğünde düşman işgalinden kurtulduğunu anımsattı. Tanal, Atatürk’ün “Milli örgütlenişi genişletin. Her türlü haksızlığı, protesto ve icabında fiilen reddedin” talimatı ve devamındaki desteğiyle bölge halkının cesaretlendiğini, sonrasında zafere ulaşıldığını vurguladı.

Tanal, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, 12’ler olarak bilinen Urfa’nın kahramanlarını, Yüzbaşı Ali Saip Bey’i, topraklarını düşmandan temizleyen tüm Urfalıları, şehit ve gazileri şükranla, saygıyla ve rahmetle andığını ifade etti.

ŞANLIURFA SAHİPSİZ BİR MEMLEKET GÖRÜNÜMÜNDE

Açıklamasının devamında Şanlıurfa’nın sorunlarına değinen Tanal, “Urfa’nın kahramanları bugün yaşamış olsaydı, gördükleri manzara karşısında kahrolurlardı. Şanlıurfa bugün sahipsiz bir memleket görünümündedir. Şanlıurfa ve ilçeleri, büyük potansiyellerine rağmen Türkiye’nin en az gelişmiş kentleri konumundadır. ‘Kavurmacı’ olarak tabir ettiğimiz koltuk sevdalısı siyasetçiler, liyakat eksikliği bulunan yöneticiler yüzünden Şanlıurfa’mız günden güne geriye gitmektedir. Varlık içinde yokluk yaşayan Şanlıurfa halkı, bu kötü gidişe dur demek, yeniden ayağa kalkmak zorundadır. Şanlıurfa’nın hak ettiği konuma gelebilmesi için demokratik kanallar kullanılarak, seçim sandığı yoluyla yeni bir kurtuluş mücadelesi gerekmektedir” değerlendirmesini yaptı.

AFRİKA’NIN YOKSUL KENTLERİNDEN BETER DURUMDA!

Şanlıurfa’nın sorunlar yumağına döndüğünü vurgulayan Tanal, şöyle devam etti: “Şanlıurfa bugün başarılarıyla, turizmiyle, tarihi, kültürel, manevi değerleriyle değil, sorunlarıyla ülke gündemine gelmektedir. Şanlıurfa’da işsizlik can yakıyor. Urfa’mız sağlık, eğitim ve ulaşım alanında Afrika’nın yoksul kentlerinden beter durumdadır. GAP’ın başkentinde tarım ve hayvancılık bitirilmiş vaziyette. Tarlalar sulanamıyor. Çiftçiler hayvanlarına yiyecek bulamıyor. Hemşerilerimin elektrik çilesi sıradanlaştı. Temiz ve sağlıklı suya erişilemiyor. Çevre ve altyapı sorunları derinleşiyor. Şanlıurfa’da çöp toplamaktan, 50 metrelik kanalizasyon borusu döşemekten aciz bir belediyecilik anlayışı hüküm sürüyor. Rant için tarım arazileri imara açılıyor, betonlaştırılıyor. Kendi tarlasını ekemeyen, memleketinde iş bulamayan Şanlıurfalılar, aileleriyle birlikte mevsimlik tarım işçisi olarak başka diyarların yolunu tutuyor. Şanlıurfa turizminde tanıtım yapılmıyor. Zaten belediyecilikten, şehircilikten anlamayanlar yüzünden kentte yeterince turist gelmiyor. Torpil ve kayırmacılıkla Şanlıurfa’yı esir almış bir zihniyetle karşı karşıyayız. 500 binden fazla Suriyeli sığınmacının yükünü de Şanlıurfa halkının sırtına yüklediler.”

#şanlıurfa #Kurtuluşunun 102. yılı #CHPli vekil Mahmut Tanal
Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
7
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
2023'te Cumhurbaşkanı kim olmalı?
2023'te Cumhurbaşkanı kim olmalı?
Namaz Vakti 11 Nisan 2022
İmsak 04:55
Güneş 06:25
Öğle 13:10
İkindi 16:50
Akşam 19:46
Yatsı 21:10
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 32 72
2. Fenerbahçe 32 59
3. Konyaspor 32 58
4. Başakşehir 32 53
5. Adana Demirspor 32 52
6. Alanyaspor 32 52
7. Beşiktaş 32 50
8. Hatayspor 31 48
9. Karagümrük 32 46
10. Antalyaspor 31 44
11. Kasımpaşa 32 41
12. Sivasspor 32 41
13. Gaziantep FK 32 41
14. Galatasaray 32 41
15. Kayserispor 32 41
16. Giresunspor 32 39
17. Altay 32 29
18. Rizespor 32 29
19. Göztepe 32 27
20. Ö.K Yeni Malatya 32 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 30 60
2. Ümraniye 30 57
3. Bandırmaspor 30 55
4. İstanbulspor 29 51
5. Eyüpspor 29 49
6. Erzurumspor 29 47
7. Manisa Futbol Kulübü 30 43
8. Samsunspor 29 42
9. Adanaspor 30 41
10. Tuzlaspor 29 38
11. Keçiörengücü 29 38
12. Gençlerbirliği 29 38
13. Boluspor 29 35
14. Menemen Belediyespor 29 35
15. Altınordu 29 34
16. Denizlispor 29 33
17. Kocaelispor 29 33
18. Bursaspor 29 31
19. Balıkesirspor 29 11
Takımlar O P
1. M.City 31 74
2. Liverpool 31 73
3. Chelsea 30 62
4. Tottenham 31 57
5. Arsenal 30 54
6. West Ham United 32 51
7. M. United 31 51
8. Wolverhampton Wanderers 32 49
9. Leicester City 29 40
10. Crystal Palace 31 37
11. Brighton 31 37
12. Aston Villa 31 36
13. Brentford 32 36
14. Southampton 31 36
15. Newcastle 31 34
16. Leeds United 32 33
17. Everton 30 28
18. Burnley 30 24
19. Watford 31 22
20. Norwich City 31 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 31 72
2. Barcelona 30 60
3. Sevilla 31 60
4. Atletico Madrid 31 57
5. Real Betis 31 56
6. Real Sociedad 31 54
7. Villarreal 31 46
8. Athletic Bilbao 31 45
9. Valencia 30 41
10. Osasuna 31 41
11. Espanyol 31 39
12. Celta Vigo 31 36
13. Rayo Vallecano 29 33
14. Getafe 31 32
15. Elche 31 32
16. Granada 31 29
17. Mallorca 31 29
18. Cadiz 31 28
19. Levante 31 22
20. Deportivo Alaves 31 22
Günün Karikatürü Tümü
Karikatür 3
sanalbasin.com üyesidir