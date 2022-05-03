Taksi durağını arayan vatandaş karşısında CHP'li Vekil Tanal'ı buldu

CHP’li vekil Mahmut Tanal ve beraberindeki partililer, Pendik’te taksi duraklarında esnafla bayramlaştı. Durakların telefonu hiç susmadı. Arayan arayana! Telefonları CHP’li Tanal açtı. Tanal, bayramlarını kutladığı vatandaşlara durakta hazır taksinin bulunmadığını, gecikmeli olarak taleplerinin karşılanacağını bilgisini iletti.

Tanal, İstanbul’da taksi sayısının yetersiz olduğuna dikkat çekerek, iktidarın İBB’nin taksi sayısının arttırılması talebini artık engellememesi gerektiğini kaydetti.

CHP Pendik İlçe Başkanlığı’nda, CHP İstanbul Milletvekili Av. Mahmut Tanal’ın katılımıyla geleneksel bayramlaşma programı düzenlendi. CHP Pendik Örgütünün geleneksel bayramlaşmasının ardından Tanal ve beraberindekiler, sahaya çıkarak esnafla da bayramlaştı.

Esnafla bayramlaşma programında Tanal’a, CHP Pendik İlçe Başkanı Doğan Çakmak, CHP Pendik İlçe Başkan Yardımcısı Haşim Polat, CHP’nin Pendik Belediye Meclis Üyeleri Yakup Yeter, Sabri Özcan, CHP Pendik İlçe Gençlik Kolu Başkan Yardımcısı Eren Sert, CHP Pendik Gençlik Kolu Üyeleri Arif Tosun, Gönül Güzel ve diğer parti mensupları eşlik etti.

TAKSİ ÇAĞIRMAK İÇİN ARADI KARŞISINA CHP’Lİ TANAL ÇIKTI

Tanal ve beraberindeki CHP’liler, Pendik ilçe esnafıyla bayramlaştı. Tanal, ziyaret ettiği bir taksi durağında, taksi çağırmak için arayan bir vatandaşın telefonunu kendisi açtı. Kendisini tanıtarak telefonla konuştuğu vatandaşın ve ailesinin Ramazan Bayramı’nı kutlayan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun selamını ileten Tanal, durakta hazır taksinin olmadığını, taksinin 10 dakika sonra gelebileceği bilgisini yurttaşa iletti.

“7/24 HALKIMIZIN HİZMETİNDEYİZ”

CHP’li vekil Mahmut Tanal, kendisine teşekkür eden yurttaşa kendilerinden bir talep ve isteğinin olup olmadığını sorarak, “7/24 halkımızın hizmetindeyiz” ifadelerini kullandı.

VATANDAŞ BOŞ TAKSİ BULAMADI

Tanal ve beraberindekiler, bir başka taksi durağını daha ziyaret etti. Burada da müşterilerden gelen telefonları kendisi açan Tanal, taksinin istendiği adresi not aldı. Ardından vatandaşa durakta şu an için boş taksinin bulunmadığını anlatan Tanal, 10 dakika sonra durağın tekrar aranmasını rica etti.

Kendisini tanıtarak vatandaşın bayramını tebrik eden, Kılıçdaroğlu’nun selamını ileten Tanal, taksiye olan talebe dikkat çekerek, “Taksi esnafımızın bayramını kutluyoruz. Telefona ben baktım. Şu anda bir yoğunluğumuz var. 10 dakika sonra ararsanız taksi talebiniz karşılanacak” dedi.

İBB’NİN TAKSİ SAYISININ ARTTIRILMASI TEKLİFİ ARTIK ENGELLENMEMELİ

Taksi duraklarını ziyaret etmeleriyle ilgili değerlendirmelerde bulunan CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, İstanbul’da taksi sayısının yetersiz olduğunun altını çizdi.

Taksi duraklarındaki ziyaretleri esnasında çok sayıda telefonun geldiğini aktaran Tanal, taksi eksikliğinden dolayı vatandaşın talebinin gerektiği şekilde karşılanmadığını söyledi.

Tanal, bu durumun hem taksi bulamayan İstanbulluları mağdur ettiğini hem de vatandaşın talebine yetişemeyen taksi esnafını mağdur ettiğini belirtti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin taksi sayısının arttırılması teklifinin ne kadar isabetli olduğunu bizzat gözlemlediklerini dile getiren Tanal, UKOME’de iktidarın İBB’nin taksi sayısının arttırılması teklifini artık engellememesi gerektiğini vurguladı.