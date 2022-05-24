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Suudi Prensi Çantasında Türkiye'ye ne getirecek? Turhan Çömez açıkladı

AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eski sağ kolu Turhan Çömez'in Suudi Prens Salman'ın 'ticaret turu'na çıkamaya hazırlandığını belirten paylaşımı dikkat çekti.

GÜNDEM 24.05.2022, 10:46 Murat Aydın
Suudi Prensi Çantasında Türkiye'ye ne getirecek? Turhan Çömez açıkladı

Türkiye'de artan gıda fiyatları, art arda gelen zamlar, benzine ve faturalara ödenen bedeller vatandaşın belini bükmeye devam ediyor.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Londra'da yaşayan eski sağ kolu Turhan Çömez'in Suudi Prens Salman'ın 'ticaret turu'na çıkamaya hazırlandığını belirten paylaşımı dikkat çekti.

İşte Turhan Çömez'in paylaşım rekoru kıran paylaşımı;

"Suudi Prens Salman Yunanistan Türkiye GKRY Ürdün ve Mısır’ı kapsayan bir tura hazırlanıyor.
Çantasında ticaret ve enerji anlaşmaları var.

Yeni dünya düzeninde bölge ülkeleri rol kapma peşindeyken Türkiye ağır ekonomik sorunlarla boğuşuyor."

Op. Dr. Turhan Çömez kimdir?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eski doktoru Op. Dr. Turhan Çömez kimdir? Turhan Çömez nereli? Turhan Çömez kaç yaşında? Turhan Çömez hangi hastanede çalışıyor?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eski doktoru Turhan Çömez Twitter'da iktidarı hedef alan sözleri sonrası gündem oldu!

Peki Turhan Çömez kimdir? Turhan Çömez nereli? Turhan Çömez kaç yaşında? Turhan Çömez hangi hastanede çalışıyor?22 Ekim 1965 Bandırma Gönen Balıkesir doğumldur. Evli, 2 çocukludur.

İstanbul Tıp Fakültesi mezunudur. Erzurum 1 Nolu Sağlık Ocağı'nda Koruyucu ve Halk Sağlığı Hekimliği, Bandırma Devlet Hastanesi'nde Acil Birim Hekimliği, Vakıf Gureba Hastanesi'nde Genel Cerrahi Uzmanlığı görevlerinde yer almıştır.

22. Dönem AK Parti Balıkesir milletvekilidir.

Adalet ve Kalkınma Partisi'nde Genel Başkan Özel Kalem Müdürlüğü ve Danışmanlığı yapmıştır

Siyaset yaşamında da AK Parti içerisindeki çıkışlarıyla tanınmaktadır. 

Gemlik Gübre A.Ş.'nin özelleştirilmesindeki uygulamalar konusunda Maliye Bakanı Kemal Unakıtan'a eleştiriler ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a yakın Atasay Kuyumculuk'un sahibi Cihan Kamer'e değerli taş ithalatında verginin sıfırlanmasına ilişkin olarak dile getirdiği sorular nedeniyle disiplin kuruluna sevk edilmiş ve partiden ihraç edilmişti.

Ankara Enstitüsü adlı siyaset üstü düşünce kurumunu kurmuştur. 2008 yılında Ergenekon soruşturması kapsamında hakkında yakalama emri çıkarılmıştır.

İngiltere'de siyasi sığınma talebinde bulunmuştur. 5 yıllık iltica izini sonrası 2019 yılında Ergenekon davasında beraat etmiş ve Türkiye'ye dönmüştür.

#rterdoğan #Op.Dr.Turhan Çömez
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