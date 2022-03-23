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Suriye 'Muhalefet'inin Başkanı El Muslat: Ülkemize dönmek istiyoruz

Suriyeli "muhalifler"in çatı örgütü SMDK'nin başkanı Salim El-Muslat, bir an önce ülkelerine dönmek istediklerini belirtti. 'Muhalif' lider bununla birlikte Suriye yönetiminin bertaraf edilmesi isteklerini de tekrar etti.

GÜNDEM 23.03.2022, 19:18 Murat Aydın
Suriye 'Muhalefet'inin Başkanı El Muslat: Ülkemize dönmek istiyoruz

Suriye'deki "muhalif" grupların çatı örgütü Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) Başkanı Salim el Muslat, İstanbul'daki Suriye Ulusal Koalisyonu Genel Merkezi'nde gazetecilerle bir araya geldi.

Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu Başkanı Salim el-Muslat, İstanbul'da Gazetecilerle biraraya geldi. Aydınses Medya adına toplantıya aydınSes gazetesi imtiyaz sahibi ve aydınSes Medya Yayin Yönetmeni Murat Aydın katıldı. İstanbul'daki Suriye Ulusal Koalisyonu Genel Merkezi'nde basın mensuplarıyla toplantı yapan Salim el-Muslat, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısıyla başlayn Rusya-Ukrayna Savaşı ve Suriye'de yaşanan son siyasi gelişmelere ilişkin açıklama yaptı.

"TÜRK MİLLETİ BİZE EVİNİ YÜREĞİNİ AÇTI"

El Muslat, "Türk milleti bize evini yüreğini açtı. Türkiye'de yaklaşık 4 milyon Suriyeli var. Bu durum Türkiye'nin güçlü devletlerden biri olduğunu gösteriyor. Uluslararası arenada önemlidir. Bizim bir felaketimiz Suriye'deki diktatörlük rejimidir. Biz, bir an önce ülkemize dönmek istiyoruz, Türk kardeşlerimize zorluk çektirmek istemiyoruz ama uluslararası bir irade olmadı" dedi.

Türkiye'ye teşekkür ederek sözlerine başlayan SMDK Başkanı Başkanı Salim el Muslat, Suriyeli iş insanlarının Türkiye'ye yatırım yaptığını belirterek, "Bu bizim görevimiz çünkü Türkiye bize kucak açtı. Burası bizim ikinci vatanımız oldu. Suriyeli yatırımcılar Türkiye'ye yatırım yapmak konusunda burayı kendi vatanı gibi gördüler. Suriye'de kurtarılmış bölgelerde tek bir yönetim olmalı. O bölgede üniversite okul ve hastane yapılmalı. Bu konudan Türkiye'den destek gerekli. Türk devletine teşekkür ediyorum. Türk milleti bize evini yüreğini açtı. Türkiye'de yaklaşık 4 milyon Suriyeli var. Bu durum Türkiye'nin güçlü devletlerden biri olduğunu gösteriyor. Uluslararası arenada önemlidir. Bizim bir felaketimiz Suriye'deki diktatörlük rejimidir. İki ülkenin kardeşçe yaşamasını istiyoruz. Biz ve mültecilerin asıl hedefi vatanımıza dönmek. Bu da siyasi bir değişimin olması gerekir. Güvenli bir ülkeye dönmek istiyoruz" dedi.

Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu Başkanı Salim el Muslat, Suriye Ulusal Koalisyonu Genel Merkezi'nde gazetecilerle bir araya geldi. Programa ayrıca Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu Başkan Yardımcıları Abdulahad Astifo, Ruba Habbuş, Türk Arap Medya Derneği Başkan Yardımcısı Atilla Bayramoğlu ve Demirören Medya Fotoğraf Direktörü Bünyamin Aygün de katıldı. Toplantıda Suriye'deki son durum ve Ukrayna'daki savaş süreci konuşuldu. Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu Başkanı Salim el Muslat, Türkiye'ye teşekkür ederek sözlerine başladı.

"REJİM BERTARAF EDİLİP KÖKÜ KAZINSIN"

Suriye yönetimini hedef alan Salim el Muslat, "Rejim bertaraf edilmeli, kökü kazınmalı. Elimizden geldiği kadar siyasi kurallara uyduk. Birleşmiş Milletler kararları maalesef gerçekleşmedi. Türkiye, bizim iyi olmamızı istiyor ama yetmiyor. Diğer ülkeler de bizi yalnız bırakmamalı. Suriye bir işgal altında. İran bizi işgal etti. Mezhepsel milisleri ile bizi işgal ettiler. İran bunları destekliyor. Türkiye'deki zorlukları azaltmak istiyoruz. Beraber çalışmak istiyoruz. Siyasi kurallar içerisinde çok çalışmamız gerekiyor. En azından kurtulmuş bazı bölgelere dönüşüm isteriz. Diktatör rejiminin bitmesini ve gitmelerini istiyoruz. Türkiye tüm ülkelerin yapmadığını yaptı. Biz bir an önce ülkemize dönmek istiyoruz, Türk kardeşlerimize zorluk çektirmek istemiyoruz ama uluslararası bir irade olmadı" dedi. 

"UKRAYNA'DA GÖRDÜĞÜMÜZÜ BİZ YAŞADIK, YAŞIYORUZ"

Salim el Muslat, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalini kınayarak, "Ukranya'da gördüğümüzü biz zaten yaşadık, yaşıyoruz. 2015 yılından beridir Rusların uçaklarla ülkemize girmesinden dolayı çok kişiyi kaybettik. Hiçbir sivil halka saldırıda bulunulmaz. Rejimin Ruslara destek olmasını da kınıyoruz. Esad rejimi kendi halkı için değil kendisi için bunları yapıyor" diye konuştu.

#Salim ElMuslat #suriye #Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu #MuratAydın #Gazeteciler
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