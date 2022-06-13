Süleyman Soylu, Mansur Yavaş ile buluştu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara'da yaşanan sel felaketini yerinde inceledi. Çizme giyerek selden zarar gören alanlarda dolaşan Soylu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile de biraraya gelerek sel felaketini görüştü. Görüşmede Soylu'nun çizmeleri dikkatlerden kaçmadı.

Başkent Ankara'da birkaç gündür etkisini gösteren, can ve mal kayıplarına yol açan kuvvetli sağanak yağış ve fırtına nedeniyle kentte alarm durumuna geçirildi.

BAKAN SOYLU MANSUR YAVAŞ GÖRÜŞMESİ SOSYAL MEDYADA PATLADI

Şiddetli yağışın ardından meydana gelen sel felaketinin yaşandığı Ankara'ya giderek bölgede inceleme yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile sağanağın yaşamı olumsuz etkilediği Ankara'nın Akyurt ilçe belediyesinde görüştü.

İkilinin bir araya geldiği anlara ilişkin görüntü sosyal medyada çok konuşuldu.