Süleyman Soylu iftarda sert konuştu: Acımayacağız

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Ankara'nın Altındağ ilçesinde bulunan Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü’nde düzenlenen iftar programına katıldı. İftar yemeğinde Bakan Suylu ile birlikte; Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, İl Emniyet Müdürü Servet Yılmaz ve şube polisleri yer aldı. Girişte törenle karşılanan Soylu, yemekhanede polislerle selamlaştı.

"UYUŞTURUCU BATAKLIĞINI KURUTMAK İÇİN BÜYÜK MÜCADELE"

Bakan Süleyman Soylu'nun gündeminde Uyuşturucu ile mücadele vardı. Bakan Soylu, iftar yemeğinin ardından yaptığı açıklamada, uyuşturucuyla mücadeleye dikkat çekti.

"104 Bin Kişi Uyuşturucudan Cezaevinde"

Uyuşturucuya karşı güçlü mücadele verildiğine dikkati çeken Bakan Soylu, "15 Temmuz tarihinde cezaevinde uyuşturucudan 35 bin kişi vardı, bugün 104 bin kişi var. Yani çocuklarımızı bu beladan, bu musibetten korumak için büyük mücadele ortaya koyan güvenlik güçlerimiz var" diye konuştu.

Türk Polis Teşkilatının, suç ve suçlulara karşı dünyaya örnek olabilecek bir mücadele verdiğini belirten Soylu, "Ankara'da 15 Temmuz'dan önce günlük yaklaşık 30-35 evden hırsızlık vardı, bugün bu sayı 2'ye, 3'e kadar düştü. Trafikteki arkadaşlarımız, ortaya koydukları politikalar ve projelerle birlikte 100 binde 13'lerde olan trafikteki ölümü, 100 binde 6'lara kadar düşürdüler" bilgisini paylaştı.

Bakan Soylu, aile içi ve kadına karşı şiddetle mücadele programını başlattıklarını hatırlatarak, "Türkiye'nin her tarafından binin üzerinde arkadaşımız bu konuda sıkıntıyla karşı karşıya kalan ne kadar kadın varsa, onları kendi ailesi olarak görüp tek tek takip eden bir sorumluluğu gerçekleştiriyorlar. Kadına karşı cinayetlerde de önemli derecede düşüş var ama bu bize yetmiyor. Bir tanesi bile bizim hem vicdanımızı hem sorumluluğumuzu hem de görev anlayışımızı etkiliyor" sözlerini sarf etti.

* Bu dönemin özelliği şöyle bir farklı. Bu dönemde sadece suç ve suçluyla mücadele etmiyoruz. Bana göre Türk polis teşkilatının bu dönemini diğer dönemlerden ayırt edici özelliği, stratejisini, aklını, analizini, ortaya koyarak sadece sivrisineklerle uğraşmıyor, bataklığı kurutmak için büyük bir mücadele ortaya koyuyor.

Soylu; trafik, hırsızlık, aile içi şiddet gibi olayların 15 Temmuz öncesindeki rakamları ile günümüzdeki rakamlarını kıyaslayarak her alanda büyük bir başarı kaydedildiğini söyledi.

"ACIMAYACAĞIZ"

Vatandaşların güvenlik güçlerine karşı memnuniyetinin TÜİK rakamlarına yansıdığını aktaran Soylu, sözlerine şöyle devam etti:

* 3 yıldır Türk polis teşkilatı, jandarmamız da var, sahil güvenliğimiz de var, asayişi temin için TÜİK’in yaptığı araştırmalarda halkımıza ‘Kamu hizmetlerinden en çok hangisinden memnunsunuz?’ sorusunu sorduğumuzda asayiş birinci sırada geliyor. Bu bizim için milletimizin ödülüdür. Bu seviyeyi hiç düşürmememiz lazım.

* Suçluya karşı kanunların verdiği imkanlar çerçevesinde mücadelemizi en güçlü bir şekilde yapacağız. Acımayacağız; ancak vatandaşımıza karşı da yarı belimize kadar eğileceğiz. Hürmetkar olacağız, müşfik olacağız.

"Türk Polis Teşkilatı Dünyada Birçok Ülkeye Ders Veriyor"

Organize suç şebekelerine ve bilişim suçlarına karşı da başarılı bir mücadele verildiğini söyleyen Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Siber suçlarla mücadelede, Türk Polis Teşkilatı dünyada birçok ülkeye ders veriyor. Bir taraftan kendi haberleşme programını kullanan, bir taraftan kendi yüz tanıma programını yapabilecek kabiliyete erişen ve çok başarılı şekilde bunu sağlayan, kendi 'drone'unu, mini İHA'sını imal edebilecek kabiliyeti ortaya koyan, en iyi yazılımları gerçekleştirebilme kabiliyetine sahip bir Türk Polis Teşkilatı var. Ülkemizin, milletimizin yüz akısınız, 177 yıllık Türk Polis Teşkilatının da yüz akısınız. Her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum, her birinizi kutluyorum."

Bakanımız Sn. Soylu, Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) yaptığı araştırmalarda halkın en çok memnun olduğu hizmetler arasında asayişin ilk sırada olduğuna işaret ederek, "Bu bizim için milletimizin ödülüdür. Bu seviyeyi hiç düşürmememiz lazım. Suçluya karşı kanunların verdiği imkanlar çerçevesinde mücadelemizi en güçlü şekilde yapacağız, acımayacağız ancak vatandaşımıza karşı da yarı belimize kadar eğileceğiz, hürmetkar ve müşfik olacağız" değerlendirmesinde bulundu.