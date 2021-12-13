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Soylu'nun 'İBB'de 557 terörist elaman' açıklaması olay oldu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne alınan elamanlardan 557'sinin terör örgütleriyle bağlantısı olduğunu açıklaması İBB Meclisinde olay olurken, sosyal medyada patladı.

GÜNDEM 13.12.2021, 21:21 13.12.2021, 22:03 Murat Aydın
Soylu'nun 'İBB'de 557 terörist elaman' açıklaması olay oldu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mecliste yaptığı konuşmada İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 33 bin personel alımı yaptığını, bunun 12 bininin ancak incelenebildiğini, 557 kişinin terör örgütü bağlantısı olduğunu söylemişti. Gündeme oturan açıklamaların ardından bugün İBB Meclisinde 'terör ilintili çalışan' gerginliği yaşandı.

Yaşananlar sosyal medyaya taşındı. Sosyal medyada gündem olan konularda, İBB karşıtı yayınlar öne çıktı. Özellikle Sabah gazetesi küpürleri ve terörist ilan edilen  İBB çalışanlarının fotoğrafları yayınlandı.

Bu arada, İBB'nin iyi hal bilgisi istemeden eleman alımımı yaptığı sorgulanırken, bu kadar teröristtin İBB'ye girene kadar neden yakalanıp sorgulanmadığı dile getirildi. Bu arada, konuyla ilgili bir suç var ise sadece İBB'nin değil devletin istihbarat birimleri ve güvenlik birimlerinin de sorgulanması gerektiği gündemde yerini aldı. 

"İŞE ALINANLAR ARAŞTIRILMALIDIR"

İBB Meclis Aralık ayı olağan toplantısı, Yenikapı'daki Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde yapıldı.
Toplantıda, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun "İBB'de 557 terör örgütleriyle ilintili çalışan olduğu" açıklaması tartışıldı. İBB AK Parti Meclis Üyesi Özlem Erol'un, Soylu'nun iddiasının da içinde bulunduğu araştırma soru önergesi oy çokluğuyla kabul edildi.

Özlem Erol, "22 Haziran 2019 tarihinden 13 Aralık 2021 tarihine kadar kaç işçi işe alınmıştır? Bu işe alınan işçilerden PKK, KCK, DHKP-C gibi terör örgütleriyle bağlantılı olup olmadıkları araştırılmış mıdır? Sayın bakanımız Süleyman Soylu'nun işe alınanların incelendiği ve bunlardan 455'nin PKK ve KCK kaydının, 80'nin DHKP-C kaydının, 20'sinin de MLKP kaydı devlet tarafından belirlenmiş olmakta. Bunlarla ilgili işlem yapılmış mıdır?" diye konuştu.

"İKTİDAR HIRSI GÖZÜNÜZÜ KÖR ETTİ"

İBB Meclisi AK Parti Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz ise söz konusu isimleri saydıktan sonra İBB yönetimini suçladı. Türk Yılmaz  sosyal medyeda liste yayınladı.

Türkyılmaz, "İBB yönetimini CHP'nin vatansever mensuplarına ve sonra da şehit annelerine şikayet ediyorum. İktidar hırsının gözünüzü kör ettiği için dostunuzu ve düşmanınızı ayırt edemediğini görüyoruz. Bu kişiler gün gelecek sizleri rezil edecek. Adı geçen şahıslarla ilgili derhal soruşturma başlatılmasını talep ediyoruz" açıklamasında bulundu.

Sosyal medyada patlayan PKK #ibb #ekremimamoglu #herseycokguzelolacak #CHPMilliGüvenlikSorunudur #chp #DevletiminYanindayim hastekleriyle patlayan paylaşımlarla İstanbul Büyükşehir Belediyesi hedef alındı. Paylaşımcılar, Saban gazetesinin küpürlerini yayınladılar ve terörist olarak gösterilen kişilerle ilgili kimlik bilgileri açıklandı. İşte yayınlanan o küpürlerden bazıları ve terörist denilen çalışanlar:

SOYLU'NUN AÇIKLAMALARINA TEPKİ

İBB Meclisi CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı ise Bakan Soylu'nun açıklamalarının söylemlerden başka bir şey olmadığı için ciddiye alamadıklarını belirterek, "İddialarda ismi geçen bir kişinin İBB'nin herhangi bir kurumunda kaydı bile yok. Bazı yandaş medyada ismi geçen kişilerin hiçbir sicil kaydı yok. Varsa İçişleri Bakanlığı'nın gereğini yapmasını istiyoruz. Ama bundan da bir şey çıkmaz" diye konuştu.

#Ekrimİmamoğlu #SüleymanSoylu #dhkpc #PKK #terörist #ibb
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