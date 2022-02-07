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Sosyal Medyayı Elektrik çarptı(!) Faturalar gündem oldu

Türkiye'de son aylarda yaşanan ekonomik krizle birlikte Elektriğe yapılan yüzde 127 zam faturalara yüksek miktarda yansıdı. Kış dönemi olması faturaları daha da şişirdi. Elektrik faturalarıyla ilgili sosyal medyada başlatılan tartışma Türkiye gündeminde 1 numara oldu. Ünlü, ünsüz milyonlar elektrik faturalarına tepkilerine yazıyor.

GÜNDEM 07.02.2022, 13:36 07.02.2022, 14:02 Murat Aydın
Sosyal Medyayı Elektrik çarptı(!) Faturalar gündem oldu

Türkiye'de son aylarda yaşanan ekonomik krizle birlikte Elektriğe yapılan yüzde 127 zam faturalara yüksek miktarda yansıdı. Kış dönemi olması faturaları daha da şişirdi. Elektrik faturalarıyla ilgili sosyal medyada başlatılan tartışma Türkiye gündeminde 1 numara oldu. Ünlü, ünsüz milyonlar elektrik faturalarına tepkilerine yazıyor.  Yüzde 127'lik zamdan sonra gündemden düşmeyen elektrik faturaları ile ilgili paylaşımlar devam ediyor. Sıradan vatandaşlara ek olarak Ekrem İmamoğlu, Cem Yılmaz, Armağan Çağlayan gibi isimler de konuyla ilgili ses getiren açıklamalarda bulundular.

Ocak ayında Türkiye'nin ana gündem maddesi elektrik faturalarıydı. 31 Aralık gecesinde gelen zamlarla birlikte elektrik faturaları, 2 katına çıktı ve bu da zengin fakir demeden herkesin tepkisine yol açtı. Bir süredir yüksek enflasyon nedeniyle zaten zorda olan vatandaşlar tepkilerini dile getirmek için sosyal medyanın yolunu tutarken, ünlü isimler de konuyla ilgili paylaşımlar yaptılar.

Elektrik faturalarına tepki gösteren isimler arasına İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cem Yılmaz, Şahan Gökbakar ve Armağan Çağlayan gibi isimler de eklendi. Yapılan açıklamalar, elektrik faturalarının yalnızca vatandaşların gündemi olmaktan çıktığını gösteriyor. Özellikle Ekrem İmamoğlu tarafından yapılan açıklama, bu durumun yalnızca belirli bir kesimi etkilemediğini açıkça gösteriyor.

Ekrem İmamoğlu'nun Twitter'daki açıklaması şöyle:

Elektrik faturaları gerçekten hafife alınacak gibi değil, çok yüklü. Hepimiz için öyle.

Ekrem İmamoğlu tarafından yapılan açıklamalarda, faturaların herkes için çok yüksek olduğu ifade edildi. Bu açıklama, ülkenin siyasetçisinin bile gelen faturalardan muzdarip olduğu anlamına geliyor. Aslında hükümet, aldığı bir karar ile elektrik faturalarını bir nebze düşürdü ancak bu düşüş, pek de etkili olmayacak gibi görünüyor. Elektrik faturaları ile ilgili nasıl bir gelişme olur bilinmez ancak görünen o ki sosyal medya kullanıcıları, bu konuyu gündemden düşürmeyecekler.

Cem Yılmaz’ın yaptığı 3 tweetlik kriz değerlendirmesi şu şekilde:

“Eskiden şey vardı , ödediğiniz vergiler size yol, su, elektrik olarak geri dönüyor !! Birçok giden memnun ki yerinden, çok seneler geçti dönen yok seferinden. Bence hayat pahalılığından yakınmayan biri, ya hırsızdır ya deli. İyi günler.

Otomobil Avrupada bu kadarken bizde niye bu kadar diyosun , “E var ki alıyon” diyo …lan hersey bu kadar pahalı olmasa sen de alıcan. Herseyi simit üzerinden konuşmaktan zaten şüphelenmek lazım. “ Bari simit pahalı olmasın “ diye ideal mi olur. Peh !

İşine bak Ceeam ! Bakıyorum zaten kurumlar vergimi gecen hesapladık da o yüzden konuşuyorum…yoksa biz de mi “Simit çok pahalı yaa “ diyip sıramızı savalım mı ? Memleket diyorum …zengin …zengin ! Yalnızca bizim haberimiz yok ! Misal hava 32 derece hissedilen 18 gibi düşün.”

Diğer ünlü isimlerin elektrik faturası açıklamaları:

Sosyal medya kullanıcıları, bu paylaşımların altına kendi elektrik faturalarını paylaşarak konuya tepkilerini dile getirdiler

#elektrik #fatura #ElektrikZammı #elektrikfaturası
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