Son dakika... İmamoğlu'na 2 yıl 7 ay hapis cezası... Siyaset yasağı var mı?
Son dakika: "YSK üyelerine hakaret" davasında karar açıklandı... İmamoğlu'na 2 yıl 7 ay hapis cezası verildi. İmamoğlu'na siyasi yasak getiriyor.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.
İmamoğlu'na verilen ceza yüksek mahkemeler tarafından da onanırsa, Cumhurbaşkanı adayı olamayabilir.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret suçundan hakkında İstanbul Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın duruşması başladı. Mahkeme, Ekrem İmamoğlu hakkında 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası ve siyasi yasak kararı verdi
İmamoğlu'nun 11 Kasım Cuma günü yaptığı reddi hakim talebi mahkeme tarafından reddedilmiş ve duruşma 14 Aralık'a ertelenmişti. Duruşmada mahkemenin verdiği ceza, İmamoğlu'nu siyasi yasaklı hale getiriyor.
Savcı, TCK 53. maddenin uygulanması talebinde bulundu. Türk Ceza Kanunu'nun 53. maddesi 'belli haklardan yoksun bırakma' ve 'bir kamu görevini üstlenmekten' mahrum bırakıyor.
Bundan sonra istinaf aşaması olacak. İmamoğlu şimdilik görevine devam edecek. 7 gün içerisinde karara itiraz edilmesi gerekiyor.
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Ekim 2016
Ekim 2016
Ekim 2016