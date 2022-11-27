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Son dakika... Düzce 'de 4.3 şiddetinde deprem... Düzce yine depremle uyandı...
Daha bir hafta önce 5.9 şiddetinde depremle sarsılan bu sabah da Düzce 'de 4.3 şiddetinde deprem meydana geldi.... Düzce halkı yine depremle uyandı...
GÜNDEM 27.11.2022, 07:11 Murat Aydın
Daha bir hafta önce 5.9 şiddetinde depremle sarsılan bu sabah da Düzce 'de 4.3 şiddetinde deprem meydana geldi.... Düzce halkı yine depremle uyandı...
ayrıntılar gelecek...
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