Son dakika ... Depremde can kaybı 3000'e yaklaştı

AFAD Başkanı Yunus Sezer, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 2971 kişinin hayatını kaybettiğini, 15 bin 834 kişinin de yaralandığını açıkladı.AFAD’ın aktardığına göre can kaybı 2 bin 921’e yükseldi. Güncellemede yıkılan bina sayısı verilmedi. 65 ülkeden yardım desteği geldiği kaydedildi. Açıklamaya göre deprem bölgelerine 65 bine yakın çadır, 300 bin battaniye ve ısıtıcı gönderildi.

243 tane artçı deprem meydana geldiğini ifade eden Sezer, “Bölgede bakanlarımızın koordinasyonunda 30 valimiz ve 47 kaymakamımız her il ve ilçede görev yapmaktadır. Bölgede 16 bin 400 arama kurtarma ve destek personelimiz çalışma yapmaktadır. Hava koridoruyla sürekli afet bölgelerine bu personellerimiz hava alanlarından taşınmakta hem kara hem de hava yoluyla. Maalesef hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısında artışlar var. Can kaybı sayısı an itibarıyla 2 bin 921’ya yükseldi. Yaralı vatandaşımızın sayısı 15 bin 834” diye konuştu.