Son dakika... Çanakkale'de 5 şiddetinde deprem; İstanbul'da da hissedildi

Son dakika...Çanakkale'de 5 şiddetinde deprem; ege bölgesinde olduğu gibi İstanbul'da da hissedildi. Çanakkale Ayvacık ilçesi açıklarında 5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem bölgede ciddi bir sallantı oluştururken, İstanbul'da da hissedilerek panik oluşturdu. Bazı noktalarda vatandaşların sallantının etkisiyle kendisini evlerden ve işyerlerinden sokağa attği görüldü. 1

10 Ocak Salı günü 10:38'de Ege Denizi'nde 5 büyüklüğünde 15 kilometre derinlikte deprem meydana geldi. Deprem İzmir, Balıkesir ve İstanbul gibi birçok ilde hissedildi.

AFAD verilerine göre sabanh saatlerinde Ege Denizi ve Türkiye'de oluşan depremlerden bazıları;