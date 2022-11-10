Son dakika... Atatürk 84. Ölüm yıl dönümünde anıldı

Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 84. yılı dolayısıyla Anıtkabir'de tören düzenlendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı Aslanlı Yol'dan yürüyerek Anıtkabir'deki Atatürk mozolesine çelenk bıraktı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti ve Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı. Erdoğan, "Milletimizin asırlık hayallerini gerçeğe dönüştürene kadar durmayacak, saldırılar karşısında yılmayacak, mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 84’üncü yılında Anıtkabir'de düzenlenen törenle anıldı. Anıtkabir'deki tören, saat 08.50’de devlet erkanının Aslanlı Yol'da yürümesiyle başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki kortejde TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, yüksek yargı organlarının başkanları, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları yer aldı.