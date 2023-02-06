Siyasi parti liderlerinden deprem için geçmiş olsun mesajları

Türkiye'nin 4 bölgesiyle birçok il ve ilçesini etkileyen Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesindeki 7,7 büyüklüğündeki deprem nedeniyle siyasi parti liderleri, 'geçmiş olsun' mesajı yayımladı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremin ardından bazı illerin vali ve belediye başkanlarından son durum hakkında bilgi aldı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesindeki 7,7 büyüklüğündeki depreme ilişkin "geçmiş olsun" mesajı paylaştı.

Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve birçok ilimizde hissedilen deprem nedeniyle tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bu felaketi en az hasarla atlatmak için dua ediyoruz. Tüm gücümüzle milletimizin yanındayız." ifadesini kullandı.

MHP GENEL BAŞKANI BAHÇELİ HEYET GÖNDERDİ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve 10 ili etkileyen 7,7 büyüklüğündeki deprem nedeniyle milletvekillerinden oluşan bir heyeti bölgeye gönderdi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, yaptığı yazılı açıklamada, Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin talimatıyla deprem bölgesinde incelemelerde bulunmak ve vatandaşların yaşadığı sıkıntıları paylaşmak üzere bir heyet görevlendirildiğini bildirdi.

Özdemir, heyetin, Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz'ın başkanlığında Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan, Adana Milletvekili Muharrem Varlı, Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan ve Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı'dan oluştuğunu kaydetti.

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÖMER ÇELİK: TÜM BİRİMLERİMİZ SEFERBERLİK HALİNDE

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile bu sabah meydana gelen depremlerin ardından arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini duyurdu. Çelik yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

Enkaz altındaki vatandaşlarımızın kurtarılması için tüm birimlerimiz seferberlik halinde. Tüm vatandaşlarımızın yetkili birimlerin açıklamalarına göre hareket etmesi çok önemlidir. Büyük bir imtihanın içindeyiz. Bu büyük imtihanı el birliğiyle atlatacağız. Devletimiz iş başındadır. Vatandaşlarımızın devlet kurumlarımızın açıklamalarına göre hareket etmesi çok önemlidir.

KILIÇDAROĞLU, VALİ VE BELEDİYE BAŞKANLARIYLA GÖRÜŞTÜ

Kılıçdaroğlu, Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremin ardından bazı illerin vali ve belediye başkanlarından son durum hakkında bilgi aldı.

CHP'den yapılan açıklamaya göre Kılıçdaroğu, Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve birçok ilde etkili olan deprem felaketi nedeniyle Kahramanmaraş, Gaziantep, Malatya ve Elazığ valileri ile Mersin ve Adana büyükşehir belediye başkanlarını telefonla aradı.

Deprem bölgesindeki son durum hakkında bilgi alan Kılıçdaroğlu, "Tüm imkanlarımızla milletimizin yanındayız." ifadesini kullandı.

AKŞENER: MİLLETİMİZE GEÇMİŞ OLSUN

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki depreme ilişkin "geçmiş olsun" mesajı paylaştı.

Akşener, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve çevre illerimizde de hissedilen deprem nedeniyle tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Enkaz altındaki vatandaşlarımıza bir an önce sağ salim ulaşılması için dua ediyorum. Rabbim milletimizi her türlü felaketten korusun." ifadelerine yer verdi.

BBP LİDERİ DESTİCİ: ÜLKEMİZE VE MİLLETİMİZE GEÇMİŞ OLSUN

BBP lideri Mustafa Destici, yaptığı yazılı açıklamada, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve 10 ilde yıkıma neden olan 7.7 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet ve yaralılara acil şifalar diledi. Başta depremden etkilenen bölgeler olmak üzere ülkeye ve millete geçmiş olsun dileklerini ileten Destci, "Depremden etkilenen tüm il, ilçe parti ve ocak başkanlarımız ile iletişim halindeyiz. Alperen Arama-Kurtarma ekiplerimiz bölgeye sevk edilmiş olup, Genel Başkan Yardımcılarımız ve Alperen Ocakları Genel Merkez Yöneticilerimiz başkanlığındaki heyetlerimiz de bölgeye hareket etmiştir. Ayrıca Büyük Birlik Partisi ve Alperen Ocakları olarak tüm teşkilat görevlilerimizi ve mensuplarımızı depremden etkilenen bölgelerimizde AFAD ve Alpkurt koordinesinde gönüllü olarak arama-kurtarma çalışmalarına destek olmaya ve özellikle kan bağışında bulunmaya davet ediyorum" dedi.

ALİ BABACAN: DUALARIMIZ, ENKAZ ALTINDAKİ VATANDAŞLARIMIZLA

Demokrasi ve Atılım Partisi Genel Başkanı (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, şu ifadeleri kullandı:

"Çok sayıda ilimizi etkileyen depremle ilgili üzücü haberleri endişeyle takip ediyoruz. Bu büyük felakette hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Dualarımız, enkaz altındaki vatandaşlarımızla."

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun paylaşımı ise şöyle:

"Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve birçok ilimizde hissedilen deprem nedeniyle tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Can kaybı yaşamamayı, en az kayıpla atlatabilmeyi ve zor durumda kalan vatandaşlarımızın da bir an evvel tahliye edilmesini temenni ediyorum."

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da, "Kahramanmaraş merkezli depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza rahmet, yaralılara acil şifalar diliyor, kurtarılmayı bekleyenler için dua ediyoruz. Birlik, beraberlik ve dayanışma ile bu felaketten en az hasarla çıkmak için milletimizle beraberiz." ifadelerini kullandı.

MİLLET İTTİFAKI'NIN DEPREM FELAKETİ HAKKINDA ORTAK AÇIKLAMASI

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve başta Gaziantep, Adana, Hatay Malatya, Diyarbakır, Adıyaman, Osmaniye, Şanlıurfa, Elazığ ve Kilis olmak üzere birçok ilimizi etkileyen depremde yaşamını yitiren vatandaşlanmıza Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun, Yaralanan tüm vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz.

Afet bölgelerinde enkaz altında kalan tüm vatandaşlarımızın ivedilikle kurtarılması için sürdürülen çalışmaları yakından takip ediyoruz. Arama kurtarma çalışmalarında görev alan tüm görevlilerimize Allah'tan güç ve kuvvet diliyoruz.

Böyle bir felaket karşısında herhangi bir ayrım yapmaksızın merkezi hükümetin yerel yönetimlerle güçlü bir iş birliği ve koordinasyon içinde çalışması önem arz etmektedir. Başta AFAD ve belediyelerimiz olmak üzere ilgili tüm devlet kurumlarımızın koordinasyon ve titizlik içinde yürüteceği çalışmalarla birlikte milletimizin desteği ve dualarıyla bu zor günleri de aşacağız. 85 milyon tek yürek olarak dayanışma içinde tüm yaralarımızı hızla saracak, bu felaketi birlik ve beraberlik İçinde atlatacağız.

Bu afet sürecinde AFAD'ın tüm uyanlarının önemle takip edilmesini, hasarlı yapılara kesinlikle girilmemesini, haberleşmelerin kısa mesaj servisi (SMS) ve internet tabanlı mesajlaşma yazılımlan üzerinden yapılmasını, hayatı durumlar haricinde telefon görüşmelerinden kaçınılmasını, yolların arama kurtarma ekiplen ve acıl yardım araçları için boş bırakılmasını ve yapılacak yardımın ilgili kamu kurumların ve yerel yönetimlerle koordinasyon içnde yürütülmesini tüm bu hususlara hassasiyetle uyulmasını vətandaşlarımızın bilgisine sunarız.

Türkiye olarak kenetlendik.

Dualarımız deprem bölgesindeki tüm vatandaşlarımız için.