Sinan Ateş cinayetinin azmettiricisi Beykoz'da yakalandı

Gelen son dakika bilgisine göre cinayete kurban giden eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş’in cinayetinin azmettiricisi yakalandı. Beykoz'un İshaklı köyünde yakalanan Dodo lakaplı Doğukan Çep, Hasan Ferit Gedik cinayeti davasında 35 yıl 4 ay hapis cezası almış ve aranıyordu.

Ankara Organize Şube Müdürlüğü ekipleri, Ateş cinayeti soruşturmasıyla ilgili bir süredir İstanbul'da firari şüphelileri yakalamak için çalışma yürütüyordu. Bugün akşam saatlerinde Ateş cinayetine ilişkin aranan Doğukan Çep'in Beykoz İshaklı Köyünde bulunan bir otelde olduğu belirlendi. İstanbul ve Ankara polislerinin ortaklaşa yaptığı çalışma sonucunda otele baskın düzenlendi. Polislerin geldiğini fark eden Doğukan Çep otelin arka kısmında bulunan ormanlık alana kaçmak istedi. Bu sırada polis ekiplerinin havaya uyarı ateşi etmesinin ardından Doğukan Çep yakalandı. Gözaltına alınan Doğukan Çep'in Ankara'ya götürüleceği öğrenildi.