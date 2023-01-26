Sinan Ateş cinayetinde yeni gelişme; Üç gözaltı daha

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı eski Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş cinayeti soruşturmasında soru işaretleri yerini korurken yeni bir gelişme yaşandı. Daha önce iki kez gözaltına alınıp serbest bırakılan Tolgahan Demirbaş’ın da bulunduğu 3 kişi daha gözaltına alındı.

Ateş cinayetinde üç gözaltı daha© Milliyet tarafından sağlanmıştır

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Tolgahan Demirbaş, Emre Yüksel ve Serdar Öktem hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bunun üzerine şüpheli üç kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınanlardan Tolgahan Demirbaş, daha önce aynı soruşturma kapsamında iki kez gözaltına alınıp serbest bırakılmıştı. Soruşturmanın başladığı tarihten bu yana 15 şüpheli tutuklanmış, 4 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmıştı. Şüphelilerin ifade ve işlemlerinin emniyette sürdüğü öğrenildi.

Siyasetin de gündeminde olan cinayet, 30 Aralık 2022’de Çankaya ilçesi Kızılırmak Mahallesi’nde işlenmişti. Bir binadan çıktığı sırada motosikletli 2 kişinin silahlı saldırısı sonucu Sinan Ateş hayatını kaybetmiş, arkadaşı Selman Bozkurt ise omuzundan yaralanmıştı. Soruşturmanın başından bu yana bazıları tekrar eden isimler olmak üzere 20’nin üzerinde gözaltı işlemi yapıldı, 15 tutuklama kararı çıktı. İki özel hanekat polisinin de tutuklandığı soruşturmada yaşanan gelişmeler şöyle:

Saldırıdan bir gün sonra Ankara Valiliği 3 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Olay anında motosikleti kullanan Vedat B. ile Hakan S. ve Zekeriya A. 3 Ocak’ta “tasarlayarak öldürme” suçundan tutuklandı.

Şüphelilerden Ufuk Köktürk, M.U. ve M.Y. “tasarlayarak öldürme” suçundan 4 Ocak’ta tutuklandı, E.U. ise yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Nöbetçi mahkemede hakim karşısına çıkan Muratcan Çolak, Aşkın Mert Gelenbey, Caner Günay ve Osman Bayraktar 5 Ocak’ta tutuklandı. Bu noktada, olayla ilgili tutuklu sayısı 10’a çıktı.

Ateş cinayetinde üç gözaltı daha© Milliyet tarafından sağlanmıştır

DOĞUKAN ÇEP

Hakkında “cinayeti planlamak” iddiasıyla çıkartılan yakalama kararı doğrultusunda İstanbul’da yakalanarak Ankara’ya sevk edilen Doğukan Çep ile S.K. ve U.E. 7 Ocak’ta tutuklanırken, 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, 11 Ocak’ta soruşturma kapsamında 13 kişi hakkında tutuklama kararı verildiğini, 3 kişi için adli kontrol tedbiri uygulandığını bildirdi. Soruşturmaya dair, “Şu an tetiği çektiği belirtilen kişi aranıyor ama kimlik bilgileri net. Karanlıkta kalan hiçbir yön olmayacak. (Tetikçinin yurt dışına çıkıp çıkmadığı) Yani şu anda bir bilgi yok, resmi yollardan çıkması mümkün değil” bilgisini verdi.

SORUŞTURMA 2 SAVCI TARAFINDAN YÜRÜTÜLÜYOR

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 19 Ocak’ta soruşturmaya ilişkin basına yansıyan eleştiriler üzerine, soruşturmanın Cumhuriyet savcısının değiştirilmediğini ve soruşturmanın 2 savcı tarafından yürütülmesinin kararlaştırıldığını bildirdi. Soruşturmada, 13 şüphelinin tutuklandığı ve 4 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandığı açıklandı.

Şüphelilerden A.A. ve Ç.Z.’nin tutuklanmasıyla, 24 Ocak’ta tutuklu sayısı 15’e çıktı. 4 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri sürüyor.

YALÇIN: BÖYLE BİR ÇALIŞANIMIZ YOK

Medyada yer alan haberler üzerine yazılı açıklama yapan MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, herhangi bir sıfatla Emre Yüksel isimli bir çalışanlarının bulunmadığını bildirdi. Yazılı açıklama yapan Yalçın, dün bazı haber sitelerinde ve sosyal medyada yer alan “MHP genel başkan yardımcısının özel kalemi Emre Yüksel gözaltına alındı” başlıklı haberlerle ilgili şunları kaydetti: “MHP Genel Merkezi’nde genel başkan yardımcılarının özel kalem kadrosu olmadığı gibi genel merkezde veya TBMM MHP Grubu’nda herhangi bir sıfatla Emre Yüksel isimli bir çalışanımız bulunmamaktadır. Geçmişte de böyle bir çalışanımız olmamıştır. Bu husus, devletin SGK kayıtlarından da açıkça anlaşılabilir. Haberler tamamıyla gerçek dışıdır.”