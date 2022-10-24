banner314

banner325

Son Dakika

Silivri'de polis ekiplerine silahlı saldırı. Komiser yardımcısı şehit oldu

iSTANBUL Silivri'de Cinayet zanlılarının yakalanması için çalışmalarına devam eden Komiser Yardımcımız Alim Nar çıkan çatışmada Şehit oldu.

GÜNDEM 24.10.2022, 18:19 Murat Aydın
Silivri'de polis ekiplerine silahlı saldırı. Komiser yardımcısı şehit oldu

İstanbul'un Silivri ilçesinde gözaltına alınmak istenen cinayet zanlısı şüphelilerin silahla açtığı ateşte yaralanan Komiser Yardımcısı Alim Nar, kaldırıldığı hastanede şehit oldu.

Silivride gerçekleşen silahlı saldırıda komiser yardımcısı Alim Nar şehit oldu

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, bir cinayet soruşturmasında şüpheli olarak aranan T.T. ve N.T'nin, Silivri'de olduğunun belirlenmesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince adrese operasyon yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, saat 18.30'da düzenlenen operasyon sırasında şüpheliler tarafından polise ateş açıldığı, komiser yardımcısı Alim Nar'ın vücuduna isabet eden mermiyle yaralandığı, polis memuru A.K'nin ise olayın ardından yaşanan kovalamaca sırasında düşerek hafif biçimde yaralandığı aktarıldı.

3 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Yaralanan polislerin ivedilikle hastaneye kaldırılarak tedavilerine başlandığının belirtildiği açıklamada, silahlı saldırıyı gerçekleştiren T.T, N.T. ve C.E. isimli 3 şüphelinin gözaltına alındığı ifade edildi. Şüphelilerin sorgulanmak üzere emniyete götürüldüğü, olaya ilişkin çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

VALİ YERLİKAYA, ACI HABERİ DUYURDU

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Komiser Yardımcımız Alim Nar bugün Silivri'deki bir operasyonda yaralanmıştı. Maalesef kahraman polisimiz tedavi gördüğü hastanede şehadete erdi. Şehidimiz Alim Nar’a Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve Emniyet Teşkilatımıza başsağlığı diliyorum. Ruhu şad olsun." ifadelerini kullandı.

Öte yandan şehit olan Komiser Yardımcısı Alim Nar'ın evli ve iki çocuk babası olduğu öğrenildi.

İYİ PARTİ LİDERİ MERAL AKŞENER'DEN TAZİYE MESAJI

Akşener, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: İstanbul’da şehit düşen kahraman polisimiz Alim Nar’a Yüce Allah’tan rahmet, acılı ailesine sabırlar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun.

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
13
açık
Günün Anketi Tümü
2023'te Cumhurbaşkanı kim olmalı?
2023'te Cumhurbaşkanı kim olmalı?
Namaz Vakti 25 Ekim 2022
İmsak 05:54
Güneş 07:19
Öğle 12:53
İkindi 15:48
Akşam 18:17
Yatsı 19:37
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 10 23
2. Adana Demirspor 11 22
3. Trabzonspor 11 21
4. Başakşehir 10 20
5. Beşiktaş 11 19
6. Konyaspor 11 19
7. Kayserispor 11 19
8. Galatasaray 10 18
9. Gaziantep FK 10 15
10. Alanyaspor 11 13
11. Kasımpaşa 11 13
12. Karagümrük 10 12
13. Sivasspor 11 10
14. Antalyaspor 10 10
15. Hatayspor 10 10
16. Giresunspor 10 9
17. Ankaragücü 10 8
18. İstanbulspor 10 8
19. Ümraniye 10 3
Takımlar O P
1. Eyüpspor 10 21
2. Bodrumspor 10 18
3. Pendikspor 9 18
4. Keçiörengücü 10 18
5. Boluspor 9 16
6. Sakaryaspor 10 15
7. Rizespor 9 14
8. Samsunspor 10 14
9. Bandırmaspor 9 13
10. Manisa FK 9 13
11. Tuzlaspor 9 12
12. Altınordu 9 12
13. Adanaspor 10 11
14. Göztepe 9 11
15. Erzurumspor 9 10
16. Altay 10 8
17. Gençlerbirliği 9 6
18. Ö.K Yeni Malatya 10 7
19. Denizlispor 10 2
Takımlar O P
1. Arsenal 11 28
2. M.City 11 26
3. Tottenham 12 23
4. Newcastle 12 21
5. Chelsea 11 21
6. M. United 11 20
7. Fulham 12 18
8. Liverpool 11 16
9. Brighton 11 15
10. West Ham United 12 14
11. Brentford 12 14
12. Everton 12 13
13. Crystal Palace 11 13
14. Bournemouth 12 13
15. Aston Villa 12 12
16. Southampton 12 12
17. Leicester City 12 11
18. Leeds United 11 9
19. Wolves 12 9
20. Nottingham Forest 12 9
Takımlar O P
1. Real Madrid 11 31
2. Barcelona 11 28
3. Atletico Madrid 11 23
4. Real Sociedad 11 22
5. Real Betis 11 20
6. Athletic Bilbao 11 18
7. Villarreal 11 18
8. Osasuna 11 17
9. Valencia 11 15
10. Rayo Vallecano 11 15
11. Real Valladolid 11 14
12. Mallorca 11 12
13. Celta Vigo 11 11
14. Espanyol 11 10
15. Almeria 11 10
16. Sevilla 11 10
17. Getafe 11 10
18. Girona 11 9
19. Cadiz 11 7
20. Elche 11 4
Günün Karikatürü Tümü
Karikatür 3
sanalbasin.com üyesidir