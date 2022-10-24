Silivri'de polis ekiplerine silahlı saldırı. Komiser yardımcısı şehit oldu

İstanbul'un Silivri ilçesinde gözaltına alınmak istenen cinayet zanlısı şüphelilerin silahla açtığı ateşte yaralanan Komiser Yardımcısı Alim Nar, kaldırıldığı hastanede şehit oldu.

Silivride gerçekleşen silahlı saldırıda komiser yardımcısı Alim Nar şehit oldu

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, bir cinayet soruşturmasında şüpheli olarak aranan T.T. ve N.T'nin, Silivri'de olduğunun belirlenmesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince adrese operasyon yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, saat 18.30'da düzenlenen operasyon sırasında şüpheliler tarafından polise ateş açıldığı, komiser yardımcısı Alim Nar'ın vücuduna isabet eden mermiyle yaralandığı, polis memuru A.K'nin ise olayın ardından yaşanan kovalamaca sırasında düşerek hafif biçimde yaralandığı aktarıldı.

3 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Yaralanan polislerin ivedilikle hastaneye kaldırılarak tedavilerine başlandığının belirtildiği açıklamada, silahlı saldırıyı gerçekleştiren T.T, N.T. ve C.E. isimli 3 şüphelinin gözaltına alındığı ifade edildi. Şüphelilerin sorgulanmak üzere emniyete götürüldüğü, olaya ilişkin çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

VALİ YERLİKAYA, ACI HABERİ DUYURDU

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Komiser Yardımcımız Alim Nar bugün Silivri'deki bir operasyonda yaralanmıştı. Maalesef kahraman polisimiz tedavi gördüğü hastanede şehadete erdi. Şehidimiz Alim Nar’a Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve Emniyet Teşkilatımıza başsağlığı diliyorum. Ruhu şad olsun." ifadelerini kullandı.

Öte yandan şehit olan Komiser Yardımcısı Alim Nar'ın evli ve iki çocuk babası olduğu öğrenildi.

İYİ PARTİ LİDERİ MERAL AKŞENER'DEN TAZİYE MESAJI

Akşener, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: İstanbul’da şehit düşen kahraman polisimiz Alim Nar’a Yüce Allah’tan rahmet, acılı ailesine sabırlar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun.