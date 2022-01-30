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Şevket Sabancı Vizyonuyla STK Başvuruları başladı

Gençlere ilk iş deneyimlerini kazandırırken, sivil toplum kuruluşlarına da nitelikli iş gücü sağlayan Şevket Sabancı Vizyonuyla İlk Fırsat Programı’nın  2022 dönemi STK başvuruları 25 Şubat’a kadar devam edecek.

GÜNDEM 30.01.2022, 15:24 Murat Aydın
Şevket Sabancı Vizyonuyla STK Başvuruları başladı

Gençlere ilk iş deneyimlerini kazandırırken, sivil toplum kuruluşlarına da nitelikli iş gücü sağlayan Şevket Sabancı Vizyonuyla İlk Fırsat Programı’nın  2022 dönemi STK başvuruları 25 Şubat’a kadar devam edecek.

Esas Holding’in sosyal yatırım birimi Esas Sosyal; Esas Holding’in değerlerini, merhum Şevket Sabancı ve ailesinin topluma geri verme vizyonu ile birleştirerek gençlere fırsat eşitliği yaratmayı hedefliyor. İlk sosyal yatırım alanını eğitimli genç işsizliği olarak belirleyen Esas Sosyal, 2016 yılında hayata geçirdiği Şevket Sabancı Vizyonuyla İlk Fırsat Programı ile bugüne kadar 34 Sivil Toplum Kuruluşu’nun (STK) özel sektörde de karşılığı olan birimlerinde 200 yeni mezuna ilk iş deneyimi sundu. 

Şevket Sabancı Vizyonuyla İlk Fırsat Programı gençlere ilk iş deneyimlerini kazandırırken, STK’lara da nitelikli iş gücü sağlayarak sivil toplum alanında da genç istihdamı konusunda farkındalık yaratıyor. Katılımcılar STK’ların kurumsal iletişim, muhasebe/ finans, insan kaynakları, idari işler, satın alma, bilgi teknolojileri ve kaynak/iş geliştirme gibi özel sektörde de karşılığı olan fonksiyonel departmanlarında tam zamanlı ve maaşlı olarak görev yapıyor. Oluşan farkındalıkla 12 ay sonunda bazı STK’lar, program kapsamında istihdam ettikleri yeni mezunları, program süresinin sonunda da kadrolarında yer vermeye devam ediyor. 

Yaratılan sosyal faydanın sürdürülebilir olmasına önem veren Esas Sosyal, gençlere fırsat verme misyonuna inanan değerli kişi ve kurumların da katkılarını alıyor. Şevket Sabancı Vizyonuyla İlk Fırsat Programı’nın vizyonunu paylaşan Kurumsal Destekçiler, katılımcıların maaşlarını Esas Holding’le birlikte karşılamanın yanı sıra, yönetim kadrolarıyla mentorluk programına ve İnsan Kaynakları birimleriyle prova mülakatlara dâhil oluyorlar. Katılımcılar İlk Fırsat Akademisi kapsamında Dünya Ekonomik Forumu’nun 21.yy yetkinlikleri olarak adlandırdığı alanlarda 250 saatten fazla eğitim ve gelişim desteği de alıyorlar.

Gençlerin sivil toplum bilincini de geliştiren Program kapsamında bugüne kadar aralarında AÇEV, AYDER, Aydın Doğan Vakfı, Bilim Kahramanları Derneği, Cevdet İnci Eğitim Vakfı, Darüşşafaka Cemiyeti, DenizTemiz Derneği, Genç Hayat Vakfı, GYİAD, Hayata Destek Derneği, İKSV, KAGİDER, KAÇUV, Koruncuk Vakfı, Maya Vakfı, Öğretmen Akademisi Vakfı, Özel Olimpiyatlar Türkiye, PERYÖN, TEMA, TOÇEV, Tohum Otizm Vakfı, Toplum Gönüllüleri Vakfı, TÜBİSAD, TEV, Türkiye Bilişim Vakfı, Türkiye İMSAD, Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı, TÜRKONFED, TEGV, Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği, Türkiye İnsan Kaynakları Eğitim ve Sağlık Vakfı, Türkiye Kalite Derneği, Yuva Derneği ve ZÜCDER’in bulunduğu sivil toplum kuruluşlarına destek olundu. 2022 Dönemi başvuruları hafta başında başlayan Programa dâhil olmak isteyen STK’lar için başvurular 25 Şubat tarihine kadar devam edecek.

Sürdürülebilir sosyal yatırımın önemine dikkat çeken Esas Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Emine Sabancı Kamışlı; “Gençler bizim umudumuz, onlara yapılan her bir yatırımın bizi ileriye götüreceğine inanıyorum. Esas Holding ve Esas Sosyal olarak tüm faaliyetlerimizi “çeşitlilik, kapsayıcılık ve eşitlik” değerleri çerçevesinde sürdürüyoruz. Rahmetli babamın adını taşıyan Şevket Sabancı Vizyonuyla İlk Fırsat Programı kapsamında sivil toplum kuruluşlarında deneyim kazanan gençlerimize sosyal sorumluluk bilincini aşılarken, sivil toplum sektörüne de nitelikli iş gücü sağlamış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Her yıl daha fazla gence umut olmak bizim en büyük amacımızEsas Sosyal olarak eğitimli genç işsizliğini odağımıza aldığımız günden bu yana ilmek ilmek işleyerek oluşturduğumuz 2.000 kişiyi aşan ekosistemimiz bizim en güçlü kasımız. Bu ekosistem içinde yer alan ve başta bize katkı sağlayan kurumsal destekçilerimiz ile geleceğimizin parlayan yıldızı olan gençlere kucak açan STK’larımız olmak üzere tüm Esas Sosyal ekosistemine teşekkürlerimizi sunmak isterim.” dedi.

2022 yılında 7.dönemine başlayacak olan programa, 6 yılda toplam 20.482 genç başvurdu. Her yıl artan başvuru sayıları, gençlerin iş fırsatlarına duyduğu ihtiyacı gözler önüne sererken, katılımcıların tamamının 6 ay içinde bir sonraki işine geçiş yapması Programın etkisini ortaya koyuyor.

Son Başvuru 25 Şubat!

Türkiye’nin önde gelen sivil toplum kuruluşlarında 12 ay boyunca tam zamanlı iş deneyimi sağlayan Program kapsamında bugüne kadar 34 STK ile çalışılarak, 200 gence okuldan işe geçiş sürecinde destek sağlandı. 

Yeni mezun gençlere iş fırsatı sunmak isteyen, en az 3 yıl önce T.C. yasalarına göre kurulmuş, aşağıdaki koşulları karşılayan tüm dernek, vakıf ve üst kuruluşları (federasyon, konfederasyon vb.) Şevket Sabancı Vizyonuyla İlk Fırsat Programı’na başvurabilir. 

Başvuruda bulunacak STK’ların; 

  • Toplum yararına çalışmalar yürütmesi
  • En az 5 tam zamanlı çalışanı olması
  • Son iki yıl için yılda en az 750.000 TL bütçesi olması
  • Talep ettikleri pozisyon için net iş tanımı oluşturması
  • Katılımcı gençlere işbaşı deneyimi ve kişisel gelişim olanağı sunması

gerekiyor. 

2022 yılında gençlere ilk fırsatlarını vermek isteyen STK’lar için başvuru süreci 25 Şubat tarihine kadar devam edecek.

#XevketSabancıVizyonu #stk
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