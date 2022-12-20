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Sendikalar ve Konfederasyonlar 'Yüzde 2 Barajı'nı protesto etti

Sendikalar ve Konfedasyonlar Platformu, Sendika Seçme Özgürlüğüne Darbe Vuran Yüzde 2 Barajı'nın derhal geri çekilmesi gerektiğine dikkat çekmek için biraraya geldi. Protesto gösterisinde buluşan Sendika ve Konfederasyonlar Platformu; "Anayasal örgütlenme özgürlüğünü ve demokrasimizi onarılamaz şekilde yaralayacaktır" denildi.

GÜNDEM 20.12.2022, 19:02 Murat Aydın
Sendikalar ve Konfederasyonlar 'Yüzde 2 Barajı'nı protesto etti

Sendikalar ve Konfedasyonlar Platformu, Sendika Seçme Özgürlüğüne Darbe Vuran Yüzde 2 Barajı'nın derhal geri çekilmesi gerektiğine dikkat çekmek için biraraya geldi. Protesto gösterisinde buluşan Sendika ve Konfederasyonlar Platformu;  "Anayasal örgütlenme özgürlüğünü ve demokrasimizi onarılamaz şekilde yaralayacaktır" denildi.  

Sendikalar ve Konfedarsyonlar Platformu'nun yaptığı açıklama şöyle:

Anayasal örgütlenme özgürlüğünü ve demokrasimizi onarılamaz şekilde yaralayacak yüzde 2 sendika barajı kanun teklifi geçtiğimiz hafta, konunun ilk elden muhatabı Çalışma Bakanının bulunmadığı bir ortamda ve sadece yandaş konfederasyonların desteğiyle TBMM Sanayi ve Ticaret Komisyonunda kabul edildi. Bugün genel kurulda görüşülmeye başlanacak kanun teklifinin yasalaşması halinde, 250.000’i aşkın kamu çalışanı mağdur olacak, telafisi mümkün olmayan mali kayba uğrayacaktır. Uygulama ile kanun geriye doğru işletilerek sendika ve konfederasyonlardan yüzde 2 örgütlenme barajını geçemeyen sendika üyesi kamu çalışanları toplu sözleşme ikramiyesinden yararlanamayacaktır.

Torba yasa içerisinde geçirilmeye çalışılan yüzde 2 barajı, başta anayasamızın 51. Maddesinde yer alan sendika kurma hakkını ihlal ettiği gibi yine Türkiye’nin imzalamış olduğu uluslararası çalışma örgütünün 87 ve 98 sayılı Sözleşmelerine de açıkça aykırıdır, sendika seçme ve örgütlenme özgürlüğünü ortadan kaldırmaktadır.

İktidara geldiğinde örgütlenme özgürlüğünün önünde ki engelleri kaldırmak gerektiği iddiasıyla yüzde 5 üye barajını kaldıran AKP iktidarının, bugün yeni bir baraj uygulamasını yürürlüğe koyma çabası hızla üye kaybeden yandaş sendikalarını koruma çabası görüntüsü vermektedir.

Daha önce 6. Dönem Toplu Sözleşme ile getirilmeye çalışılan yüzde 1 baraj uygulaması Konfederasyonlar ve bağımsız sendikalar tarafından yargıya taşınmış ve Danıştay 12. Dairenin Anayasaya aykırılık tespitiyle yürütmesi durdurulmuştur. Hukuki durum bu iken yeniden gündeme getirilen teklif kamuoyuna da iktidarın hukuku tanımama tavrını yansıtacaktır.

Ancak kamuoyunca bilinmelidir ki; bu mızrak bu çuvala sığmaz. Hukuki durum ortadayken teklifin yasalaşması halinde Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edileceği kesindir ve boş bir hayalden öteye geçemeyecektir. Dolayısıyla malum sendikalarında üye kayıpları her geçen gün artmaya devam edecektir.

Söz konusu düzenleme ülkemizdeki demokratik yaşamın ayrılmaz bir parçası olan, sendikaların örgütlenme özgürlüğünü engelleyecek, sendikalar arasında yasa eli ile eşitsizlik yaratacak ve alternatif sendikalara üye olan kamu görevlilerini tekel sendikalara mahkûm edecektir.

Düzenlemenin bu haliyle yasalaşması durumunda gerekçesinde geçen sendikal hayatı güçlendirme amacını yansıtmayacak gerçekleşmeyecek, aksine iktidara yakın sendikaların ve sendikal anlayışın dışında hiçbir sendikaya bir çıkar sağlamayacaktır.

AKP İktidarının ve yandaş sendikaların sendikal özgürlüklere doğrudan müdahalede bulunan ve uluslararası hukukta ülkemize kara bir leke çalacak olan yüzde 2 barajı hayalinden bir an önce vazgeçmesi gerekmektedir.

#sendikalar #yüzdeikisendikabarajı
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