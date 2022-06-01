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Selçuk Bayraktar Reuters'a konuştu: 'Taksi drone' üzerinde çalışıyoruz

Bayraktar TB2 SİHA'larının üreticisi Selçuk Bayraktar, Reuters'a verdiği röportajda Ukrayna ve Karabağ savaşlarının ardından tüm dünyanın müşterileri olduğunu söyledi. Bayraktar, ayrıca şehir içi ulaşımda kullanılabilicek 'taksi drone' projesi üzerinde çalıştıklarını belirtti.

GÜNDEM 01.06.2022, 08:39 Murat Aydın
Selçuk Bayraktar Reuters'a konuştu: 'Taksi drone' üzerinde çalışıyoruz

Bayraktar TB2 SİHA'larının üreticisi Selçuk Bayraktar, Reuters'a verdiği röportajda Ukrayna ve Karabağ savaşlarının ardından tüm dünyanın müşterileri olduğunu söyledi. Bayraktar, ayrıca 'taksi drone' projesi üzerinde çalıştıklarını belirtti

Dağlık Karabağ savaşı ve Rusya'nın Ukrayna'yı işgal harekatının ardından dünya gündeminde kendine yer bulan Bayraktar TB2 SİHA'larının üreticisi Selçuk Bayraktar Bakü'de Reuters'a bir röportaj verdi.

İnsansız hava araçları teknolojisinin modern savaşları kökten bir şekilde değiştirdiğini savunan Bayraktar, "Bayraktar TB2 ne yapması gerekiyorsa onu yapıyor. En ileri hava savunma sistemlerini, topçu sistemlerini ve zırhlı araçları yok ediyor. Tüm dünya müşterimiz" ifadelerini kullandı.

TB2'nin Ukrayna ve Karabağ'daki etkinliğiyle ilgili konuşan Bayraktar, "Bu yasa dışı bir işgal ve TB2 Ukrayna'nın onurlu insanlarının ülkelerini korumasına yardım ediyor. Karabağ'ın yasa dışı işgali ise gençliğimizden beri bir kalp yarasıydı. Mühendislerimiz bu teknolojiyi geliştirdi. Kardeşlerimize topraklarını geri kazanmada yardım etmek bir onur" şeklinde konuştu.

Uzun vadeli projelerinden bahseden Bayraktar, Kızılelma'nın ilk uçuşunun gelecek yıl yapılacağını, TB3'ün ise yıl sonunda aktif hale geleceğini söyledi.

Bayraktar, "Daha uzun vadeli bakarsak, özünde yapay zeka olan daha üst düzey otonomi teknolojisi geliştirmemiz gereken taksi dronelar üzerinde çalışıyoruz. İnsanların şehirlerde yolculuk etme şeklini kökünden değiştirecek" ifadelerini kullandı.

Reuters'ın yayınladığı söyleşide Ukrayna ordusunun Bayraktar TB2'ler için bir marş yazdığı, Rusya yönetiminin ise savaşın başlangıcından bu yana 45 kez açıklamalarında TB2'lere yer verdiği bilgisi paylaşıldı.

#taksi drone #Selçuk Bayraktar #Bayraktar SİHA #reuters
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