Selahattin Demirtaş, gece yarısı aniden Diyarbakır'a götürüldü

HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın annesi ve babasının hastalığı nedeniyle dün gece Diyarbakır'a götürüldüğü, ailesi ile görüştürüldüğü ve ardından tekrar Edirne Cezaevi'ne sevk edildiği ortaya çıktı.

Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi'nde bulunan HDP Eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, anne ve babasının ani sağlık sorunları nedeniyle dün kaldığı cezaevinden Diyarbakır'a getirildi.

"Demirtaş'ın avukatları" grubunun yaptığı yazılı açıklamada "Müvekkilimiz Sayın Selahattin Demirtaş'ın anne ve babası, peş peşe geçirdikleri ani rahatsızlıklar nedeniyle Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınmışlardır. Sayın Demirtaş'ın annesi Sadiye Hanım, yoğun bakımdaki tedavisinin ardından taburcu edilmiş; babası Tahir Bey ise halen kardiyoloji yoğun bakım servisinde tedavi altındadır" ifadelerine yer verildi.

AVUKATLARDAN GİZLENDİ

Demirtaş'ın Diyarbakır'a götürülme sürecine ilişkin ayrıntılar da dikkat çekti. Medyascope'tan Ferit Aslan'ın haberine göre, Demirtaş, babasının kalp krizi geçirdiğine dair avukatlarının kendisine bilgi vermesi üzerine Demirtaş, avukatları aracılığıyla Adalet Bakanlığı’ndan izin istedi. Ancak Bakanlık, bu talebe olumlu ya da olumsuz yanıt vermezken Demirtaş önce Edirne kent merkezine getirildi. Buradan helikopter ile Çorlu’daki askeri üsse, oradan da özel jet ile sabaha karşı Diyarbakır’a getirilen Demirtaş’ın ziyareti, aile bireyleri ve avukatlarından bile gizlendi. Demitaş’ı taşıyan özel jet Diyarbakır’a indiğinde havalimanı personelinin telefon ile görüşmeleri yasaklandı.

45 DAKİKA GÖRÜŞTÜ

Tutuklandığı tarih olan 4 Kasım 2016 tarihinde yine uçak ile Diyarbakır’dan İstanbul’a, oradan da helikopter ile Edirne’ye götürülen Demirtaş, altı yıl sonra Diyarbakır’a ilk kez gelirken sıkı güvenlik önlemleri altında babası Tahir Demirtaş’ın tedavi gördüğü Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Demirtaş, burada babası Tahir Demirtaş ile 45 dakika görüştükten sonra yine aynı sıkı önlemler ve gizlilik içinde önce havalimanına, oradan da Edirne’ye götürüldü.