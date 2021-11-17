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Sedat Peker kokain yüklü konteynerlerin numaralarını açıkladı

Organize suç örgütü lideri olduğu iddiasıyla hakkında yakalama kararı bulunan Sedat Peker, sosyal medya hesabından 4 ton 900 kilo kokain yüklü olduğunu iddia ettiği iki konteynerin numaralarını açıkladı.

GÜNDEM 17.11.2021, 00:33 17.11.2021, 01:02 Murat Aydın
Sedat Peker kokain yüklü konteynerlerin numaralarını açıkladı

Sedat Peker, sosyal medya hesabından Köfteci Yusuf davasından yargılandığını ancak kendisine herhangi bir tebligatta bulunulmadığını anlatarak, 4 ton 900 kilo kokain yüklü olduğunu iddia ettiği iki konteynerin numaralarını açıkladı.

Organize suç örgütü lideri olduğu iddiasıyla hakkında yakalama kararı bulunan Sedat Peker, sosyal medya hesabından 4 ton 900 kilo kokain yüklü olduğunu iddia ettiği iki konteynerin numaralarını açıkladı.

Öte yandan Peker, Köfteci Yusuf davasından yargılandığını ancak kendisine herhangi bir tebligatta bulunulmadığını belirterek, "Bugün Bursa Adliyesi’nde kamuoyunda Köfteci Yusuf konusu olarak bilinen yargılama yapıldı. Belki inanmayacaksınız ama 6 ay önce davayı açmışlar, bize tebliğ etmeden barodan tanımadığımız bir avukatı görevlendirerek gıyabımda haberim olmadan beni yargılamışlar" ifadelerini kullandı. 

Sedat Peker'in açıklamaları şöyle:

"1-Bugün Bursa Adliyesi’nde kamuoyunda Köfteci Yusuf konusu olarak bilinen yargılama yapıldı. Belki inanmayacaksınız ama 6 ay önce davayı açmışlar, bize tebliğ etmeden barodan tanımadığımız bir avukatı görevlendirerek gıyabımda haberim olmadan beni yargılamışlar.

2-Bu uygulamayı kanun maddelerinin içinde bir yere sokup kılıf uydurabilirsiniz ancak hiçbir vicdana bunu anlatamazsınız. Bugünkü duruşmaya avukatım Sayın Ersan Barkın da katıldı. Dosyada bir telefon konuşmam var, onda da karşımdaki kişiye serzenişte bulunup “Ticaret de…

3-…yapsanız bu tip olaylarda benim ismimi anmayın.” diyorum. Dosyada ikinci delil, o kişilerde benim tesbihim varmış. Bir de o kişilerin yakınlarına doğum günü videosu çekmişim. Avukatım da “Tesbih bende de var.” diyor. “Ayrıca yüz binlerce insanda da var bu tesbihten.” diyor.

4- “Ayriyeten müvekkilim ben dahil milyonlarca kişiye doğum günü videosu çekti. O zaman bütün herkes suç örgütü üyesi mi?” diyor. İşin en komik yanı Savcı Bey bu suçlamayla ilgili daha önce bana takipsizlik veren kişi. Yani bu suçla Sedat Peker’in ilgisi yoktur diyor.

5- “Türk Ceza Kanunu’na göre yeni bir delil bulunmalı ki yeniden dava açılabilsin. Dosyaya bakıyoruz, yeni bulunan bir delil yok. O zaman bu dava nasıl açılabildi?” diyor. Sonrasında ise “Aradaki değişen tek şey müvekkilimin 2 Mayıs’ta ifşaatlara başladığı videolar.” diyor.

6-Sonra da Sayın Mahkeme Heyeti’ne ilgili kanun maddesini hatırlatıp Savcılar ve Hakimlerin hiçbir makamdan talimat alamayacaklarını ve bu yönde yargılama yapamayacaklarını ilgili kanun maddesiyle açıklıyor. Gerçekten güzel ülkemiz ne kadar enteresan bir hale geldi?

7-Köfteci Yusuf’a talimat yazısı yazmışlar. Talimat yazısı şu sebeple yazılır: Kişinin oturduğu ev çok uzak bir yerdedir, oradaki bir adliyeden ifade versin diye. Örnek: Rize, Ağrı gibi uzak illerdeyse. Yargılamadan benim haberim yok, onların atadığı bir avukatla yargılamamı…

8-…yapıyorlar ve talimat yazısını Bursa ili sınırları içinde bir ilçe adliyesine yazıyorlar (Avukatımın itirazı üzerine bugünkü celsede bu durum değiştiriliyor). Vicdan sahibi şu an görevde olan ya da emekli olmuş tüm hukuk adamlarına sesleniyorum.

9-Siz daha önce böyle bir yargılama gördünüz mü? Ancak şimdi söylediklerimi çok iyi okuyun. Lütfen çok iyi okuyun. Kolombiya Büyükelçiliği yetkilileri Sağlık Bakanlığımızı ziyaret ediyor. Ülkemize gelecek olan 4 ton 900 kilo kokainle ilgili İçişleri Bakanlığımız hiçbir çalışma…

10-…yapmıyor, bunu artık herkes bilmekte. Keşke Sağlık Bakanlığı çalışanlarımız sorsalardı: Kokain sağlığa zararlıdır, lütfen bu konuyla ilgili bize bilgi verin deselerdi. ANCAK hem İçişleri Bakanlığımız hem Sağlık Bakanlığımız zahmet etmesin. Ben onlar adına bu görevi de yaptım

11-4 ton 900 kilo kokainin yüklü olduğu iki konteynerin numaralarını öğrendim. Onları buradan yayınlayacağım. Nasıl her uçağın, her geminin bir numarası varsa konteynerlerin de numaraları vardır. Bu numaralardan o konteynerin dünyanın neresinde olduğu, nereye gideceği…

12-…hangi şirkete teslim edileceği takip edilebilir. Kolombiya Devleti’nden bilgi istemenize de gerek kalmadı. Sizin için onu da ben buldum. Sayın Savcılar, Sayın Hakimler, Sayın Polisler; bana İnterpol kararı çıkarabilmek için böyle komik dosyalar açmayla bu işler olmaz.

13-Haberim olmadan gıyabımda yargılama yapmayla bu işler olmaz, olamaz, olmamalı. Hadi şimdi sizi göreceğiz. Numaraları yayınlayacağım. Gidin sahiplerini alın. Her zaman söyledim YANLIŞ ADAM, YANLIŞ ZAMAN, YANLIŞ SEÇİM. GÖRECEKSİNİZ ! BİR TRİPODA BİR KAMERAYA DEĞİL,..

14-… TWEETLERE VE ZEKAYA YENİLECEKSİNİZ. Çünkü sizin yaptıklarınız GAYRETULLAH’a dokundu. Yüce ALLAH’ı kimse yenemez. Siz de yenemeyeceksiniz. AHİRETLİK, iyi oku. Tüm dünyaya rezil olup gideceksiniz. 
1. Konteyner numarası: Mrku45666740
2. Konteyner numarası: Mtku46253247"

KÖFTECİ YUSUF İDDİALARI NEDİR?

Kendilerini “Sedat Peker’in adamı” olarak tanıtan Erhan Kılıç ve Ahmet Akay adlı şahısların, Afyon’da bulunan et entegre tesislerini ‘Köfteci Yusuf’ 

#Sedat Peker #kokain
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