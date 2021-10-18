Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Sedat Peker suç örgütüne yönelik hazırlanan iddianameyi Anadolu 16. Ağır Ceza Mahkemesi kabul etti. Mahkeme, firari şüpheli Sedat Peker hakkında tutuklama kararı çıkarılmasına hükmetti.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Sedat Peker ve suç örgütüne yönelik hazırlanan 241 sayfalık iddianameyi, gönderildiği 16. Ağır Ceza Mahkemesi değerlendirdi. Mahkeme 26'sı tutuklu 92 şüphelinin yer aldığı iddianameyi kabul etti. Mahkeme hazırladığı tensip zaptında 26 şüphelinin tutukluluk halinin devamına karar verirken suç örgütü lideri firari şüpheli Sedat Peker ve şoförü U.Y. hakkında tutuklama kararı çıkarılmasına hükmetti. Şüpheliler önümüzdeki günlerde ağır ceza mahkemesinde hakim karşısına çıkacak.



İDDİANAMEDE NELER VAR

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede örgüt lideri konumda yer alan şüpheli Sedat Peker'in "Tasarlayarak kasten öldürmeye azmettirme", "Suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurma ve yönetme", "Var olan suç örgütünün korkutucu gücünden faydalanarak silahla yağma suçuna azmettirme", "Tefecilik" ve "Silahla kasten yaralama" suçlarından toplamda ağırlaştırılmış müebbet ile 262 yıl 8 aydan 392 yıl 4 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması isteniyor.

Örgüt yöneticisi olan 9 şüphelinin "Suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurma ve yönetme" suçundan 5'er yıldan 10'ar yıla kadar, örgüt üyesi olası olan 46 şüphelinin "Suç işlemek amacıyla kurulan silahlı örgüte üye olma" suçundan 2 yıl 6 aydan 6'şar yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi. 22 şüphelinin de "Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme" suçundan 2 yıldan 4'er yıla kadar hapis talep ediliyor.

Kaynak: Yeniçağ