Sedat Peker: Gündemi değiştirdik diye kendinizi kandırmayın!

Gülşen'in kendisinin 'ifşaat' paylaştığı süreçte tutuklanmasını 'strateji' olarak değerlendiren Sedat Peker, bugün yaptığı paylaşımlarda ise "Gülşen olayı ile gündemi değiştirdik diye siz kendinizi kandırın. Nereye elinizi atsanız her yer kuruyacak" dedi.

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, "Deli Çavuş" isimli Twitter hesabından şarkıcı Gülşen Çolakoğlu'nun imam hatiplilere yönelik sözlerinin gerekçe gösterilerek tutuklanmasına ilişkin olarak, "Şarkıcı Gülşen olayı ile gündemi değiştirdik diye siz kendinizi kandırın. Nereye elinizi atsanız her yer kuruyacak" değerlendirmesini yaptı.

Sedat Peker, sosyal medya paylaşımlarda, "Ulan arkadaş, nasıl bir kahpe döneme denk geldik, vallahi anlamıyorum. Garip gureba iş bulmak için devlete müracaat eder. Bunların atadığı müdürler, o gariplerden cinsel olarak faydalanır. İnsanlar çocuklarını Kuran öğrensin diye Kuran kurslarına gönderir. Orada da hoca olduğunu söyleyen şerefsizler, ufacık erkek çocuklarından cinsel olarak faydalanır. Atadıkları Aile Bakanı, 'Bir kereden bir şey olmaz' der. Atadıkları Adalet Bakanı ise, 'Küçüklerin rızası varsa sorun yok' der. Fakat herkesin ağzında da Hz. Ömer’in adaletini anlatan sözler var. 5-6 yaşlarında bir çocuğu olan anne ise özür dilediği halde, yakışıksız sözlerinden dolayı cezaevine girer. Hani Hz. Ömer’in adaleti? Şarkıcı Gülşen olayı ile gündemi değiştirdik diye siz kendinizi kandırın. Nereye elinizi atsanız her yer kuruyacak" ifadesini kullandı.

'Birkaç radikal manyağın haricinde hiç kimse mutlu değil'

Peker sosyal medya hesabından şunları kaydetti:

"Eski bir dostunuz olan şahsımın sözlerine inanın. Şarkıcı Gülşen konusunda, birkaç radikal manyağın haricinde, yapılanlardan hiç kimse mutlu değil. Eskiden olsa, bu olaydan çok kâr ederdiniz. Ancak söyledim ya, bu yapılan zulümler arşa ulaştı. Bu olaydan bile halkın büyük çoğunluğunun nefretini kazandınız. Sizi bir tek Yüce Allah kurtarabilir. Ancak son zamanlardaki gelişmelerin tamamı gösteriyor ki, Yüce Allah sizin üstünüzden elini çekti. Garip gurebanın, fakir fukaranın kısacası tüm mazlumların gözyaşlarına yenileceksiniz."