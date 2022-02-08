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Sedat Peker gündeme getirmişti: Halil Falyalı silahlı saldırıda öldü

Sedat Peker’in Ortadoğu’nun uyuşturucu patronu olduğunu öne sürdüğü Halil Falyalı ile ilgili şu ifadeyi kullanmıştı; “Halil Falyalı'yı neden almıyorsunuz, ama onda kasetler var. Herkesi çekmiş…” dediği Halil Falyalı, ABD’nin kırmızı bültenle aradığı bir isimdi. 

GÜNDEM 08.02.2022, 22:31 08.02.2022, 23:39 Murat Aydın
Sedat Peker gündeme getirmişti: Halil Falyalı silahlı saldırıda öldü

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in iddialarıyla gündeme gelen Halil Falyalı, uğradığı silahlı saldırı sonucunda ağır yaralandı. Falyalı, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. 

Edinilen bilgilere göre, Halil Falyalı’nın aracı Girne Çatalköy’de evinin yakınlarında kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından otomatik silahlarla tarandı.

Saldırıda Halil Falyalı’nın şoförü Murat Demirtaş olay yerinde hayatını kaybederken, saldırı sonucu ağır yaralanan Halil Falyalı Girne Akçiçek Hastanesi’nde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulans ile Lefkoşa Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Ardından ise Yakındoğu Üniversitesi Hastanesine sevkedildi.

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nden Halil Falyalı ile ilgili resmi açıklama:

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof.  Dr. Müfit C. Yenen, ateşli silah yaralanması nedeniyle Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi'ne getirilen Halil Falyalı ile ilgili açıklama yaptı. Prof.  Dr. Müfit C. Yenen, “KKTC saatine göre 19:45 itibariyle vücudunun pek çok noktasında ateşli silah yaralanması ile Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’ne getirilen Halil Falyalı, hastanemizin; kardiyoloji, acil tıp, anestezi, kalp ve damar cerrahisi, genel cerrahi ve beyin cerrahisi uzmanlarından oluşan ekibi tarafından gerçekleştirilen bütün müdahalelere karşın hayatını kaybetmiştir” açıklamsı yaptı. 

FALYALI KURTARILAMADI

Saldırı sonucu Halil Falyalı'nın kalbinin durduğu, hastanede hayata döndürülmeye çalışıldığı ancak aldığı ağır yaralar nedeni ile kurtarılamadığı bildirildi.

Falyalı'nın aracının silahlı saldırı yapıldığı sırada eşi ve çocuklarının arkadaki araçta bulunduğu öğrenildi. Falyalı'nın eşi ve çocuklarının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

'ÖLDÜRÜLÜŞÜ FİLMLERİ ARATMAYACAK KADAR PROFESYONEL'

Gazeteci Erk Acarer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Falyalı'nın uğradığı silahlı saldırıya ilişkin ilk ayrıntıları paylaştı. Acarer, Falyalı'nın Peker'in arşivini ele geçirdiğini hatırlatarak 'Edindiğimiz bilgilere göre Falyalı’nın öldürülüşü filmleri aratmayacak kadar profesyonel. Evinin yakınlarında 4x4 aracı otomatik silahlarla tarandı. Saldırganlar adadan sürat teknesi ile ayrıldı!' dedi.

OLAY YERİNDEN İLK GÖRÜNTÜLER

Kıbrıs Gerçek gazetesi, Halil Falyalı'nın silahlı saldırıya uğradığı yerden ilk görüntüleri aktardı. Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemeleri sürerken, yetkililerden ise henüz herhangi bir açıklama yapılmadığı kaydedildi.

OBESE GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Gazeteci Erk Acarer, Falyalı'ya silahlı saldırı düzenleyen kişilere ait MOBESE görüntülerini paylaştı.

SEDAT PEKER NE DEMİŞTİ

Sedat Peker’in Ortadoğu’nun uyuşturucu patronu olduğunu öne sürdüğü Halil Falyalı ile ilgili şu ifadeyi kullanmıştı; “Halil Falyalı'yı neden almıyorsunuz, ama onda kasetler var. Herkesi çekmiş…” dediği Halil Falyalı, ABD’nin kırmızı bültenle aradığı bir isimdi. 

#MehmetAğar #BinaliYıldırım #Silahlısaldırı #cinayet #uyuşturucu #SedatPeker #HalilFalyalı
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