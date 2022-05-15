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Sedat Peker'den SADAT iddiası; BAE'den paylaşım üstüne paylaşım...

Türkiye ile ilişkileri düzeltme eğiliminde olan Birleşik Arap Emirlikleri’nde (BAE)bulunan Sedat Peker, SADAT ile ilgili yeni bir paylaşım yaptı. Daha önce SADAT’la ilişkili olduğunu öne sürdüğü Üsküdar Üniversitesi Rektörü Nevzat Tarhan’a ilişkin iddialarının bulunduğu paylaşımı retweetledi.

GÜNDEM 15.05.2022, 10:08 15.05.2022, 10:22 Murat Aydın
Sedat Peker'den SADAT iddiası; BAE'den paylaşım üstüne paylaşım...

Birleşik Arap Emirlikleri’nde (BAE) yaşayan Sedat Peker, SADAT ile ilgili yeni bir paylaşım yaptı. Daha önce SADAT’la ilişkili olduğunu öne sürdüğü Üsküdar Üniversitesi Rektörü Nevzat Tarhan’a ilişkin iddialarının bulunduğu paylaşımı retweetledi. 

Askeri ve “iç güvenlik” yani “terörle mücadele” alanında danışmanlık ve eğitim hizmeti emekli Tuğgeneral Adnan Tanrıverdi tarafından kurulan Uluslararası Savunma Danışmanlık İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş, (SADAT) Türkiye’de uluslararası savunma alanında danışmanlık ve askeri eğitim veren ilk şirket olarak biliniyor. 

Üsküdar Üniversitesi Rektörü Nevzat Tarhan'ın SADAT'ın hissedarı olduğunu söylemişti. Sedat Peker'den dikkat çeken paylaşım

Kemal Kılıçdaroğlu'nun SADAT’ın önüne gitmesiyle birlikte daha önce konu hakkında birçok paylaşım ve açıklama yapan Sedat Peker’de SADAT ile ilgili yeni bir retweet yaptı.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun olağanüstü MYK toplantısı sonrası SADAT'ın önüne gitmişti. Kılıçdaroğlu, SADAT'ın kapısının önünde açıklama yaparak, "Biz Cumhuriyet Halk Partisi'yiz, biz Kuvayi Milliyeci'yiz. Burası aynı zamanda terörist yetiştiren bir kuruluş." ifadelerini kullandı.

Sedat Peker de SADAT ile ilgili sözlerini hatırlatarak bir paylaşımı retweetledi.

Sedat Peker, yeni bir paylaşımda bulundu. Peker, ifşa ettiği Tweet dizisini yeniden gündeme getirdi.

Peker, tweetlerinde Tarhan’ın SADAT hissedarı olduğunu iddia ederek "SADAT’la ilgili ben açıklamalar yapmaya başlayınca Nevzat Tarhan hisselerini SADAT’ın başkanı Adnan Tanrıverdi’ye satıyor.. Yani yine hileye başvuruyorlar..” ifadelerini kullanmıştı.  

Peker, Tarhan’ın SADAT’ın gayri yasal tüm işlerinin parçası olduğunu söyleyerek Tarhan'ın SADAT'da hissesi olduğuna dair belge paylaşmıştı.

Peker, SADAT ile ilgili yaptığı paylaşımda "Yurtdışında yaşayan bazı kişilere suikast yapılması fikri yeni değil, dört-beş senelik bir konu" dedi.

Peker, Adnan Tanrıverdi'nin kurucusu olduğu SADAT'la hiçbir ilgisi olmadığını duyurduğu Üsküdar Üniversitesi Rektörü Nevzat Tarhan'la ilgili bir evrak paylaşmıştı.

Peker, Tarhan'ın SADAT hissedarı olduğunu iddia ederek, "SADAT’la ilgili ben açıklamalar yapmaya başlayınca Nevzat Tarhan hisselerini SADAT’ın başkanı Adnan Tanrıverdi’ye satıyor. Yani yine hileye başvuruyorlar" ifadelerini kullandı. 

SADAT kurucusu Adnan Tanrıverdi, "Nevzat Tarhan devleti ve milleti için çalışan bir insandır. Ancak SADAT çalışmaları ile ilgili aktif bir faaliyeti olmamıştır" demiş, Sedat Peker ise "Tekrar söylüyorum, Nevzat Tarhan psikolojik harp uzmanıdır ve SADAT'ın gayri yasal tüm işlerinin bir parçasıdır. Asla masum değildir" açıklamasını yapmıştı. 

Sedat Peker, bir kullanıcının paylaştığı "Sedat Peker: Üsküdar Üniversitesi rektörü Nevzat Tarhan, Sadat’ın gayri yasal tüm işlerinin parçası" tweeti retweetledi.

#Üsküdar Üniversitesi Rektörü Nevzat Tarhan #emekli Tuğgeneral Adnan Tanrıverdi #SADAT #sedat pakar
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