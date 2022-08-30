Sedat Peker adına(!) Emre Olur tweet attı; Şarkıcı Gülşen neden tahliye edildi?

Sedat Peker'in sağ kolu Emre Olur tweet attı. Her şey 9. tweette gizliydi. Şarkıcı Gülşen neden tahliye edildi

Şarkıcı Gülşen’in tahliye olmasının ardından Sedat Peker’in sağ kolu Emre Olur, Peker’in iki gün önce attığı tweeti alıntılayarak, “Sedat Peker bize söylemişti.” dedi. Gülşen’in hapisten çıkmasının ardından Peker’in 9 numaralı tweeti gündem oldu.

Her şey 9. tweette gizliydi. Sedat Peker'in sağ kolu Emre Olur tweet attı. Şarkıcı Gülşen neden tahliye edildi

Son günlere damgasını vuran ünlü şarkıcı Gülşen’in tutuklanması Sedat Peker’in iddialarıyla daha da alevlendi. 27 Ağustos’ta “Deli Çavuş”hesabından, “Şarkıcı Gülşen’i gerçekten benim yüzümden tutukladılar. (Vallahi diyorum) Ata yurdum olan eve el koyulduktan sonra intikam alacağımı bildikleri için 4 ay önce yapılan konuşmayı bahane edip gündemi değiştirdiler. Ancak onlar benim elimde ne olduğunu bilmedikleri için, ayrıca da benim normal savaş sanatının haricinde sözlü dövüş sanatında da uzman olduğumu galiba unuttular. (Lütfen kusura bakmayın yine megalomanlık üstümde bugün)” satırlarına yer vermişti.

SEDAT PEKER “GÜLŞEN’İ PAZARTESİ SERBEST BIRAKACAKLAR” DEMİŞTİ

Peker devamındaki 9 numaralı tweetinde ise “Bunların içinde kendince psikolojik harpte uzman bir tip var. Benim bu paylaşımımdan sonra oluşan bu dalgayı kırmak için bir fikir ortaya atıyor. Gülşen’i Pazartesi günü tahliye ettirirsek hem toplumda olumlu bir hava oluşur hem de gündemi değiştiririz diye bir fikir ortaya atıyor. Ancak bilmiyor, serdengeçtiler her yerde.” demişti.

SEDAT PEKER’İN SÜRPRİZİ NE?

Gülşen 29 Ağustos 2022 Pazartesi serbest bırakılırken Peker’in devamında attığı “Siz Pazartesi gündemi öyle değiştirin. Bakın bakalım ben size hangi sürprizlerle geleceğim.” tweetinde ise söz konusu sürpriz ne olduğu merak konusu oldu.

GÜLŞEN’İN İFADESİ

Tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilen Gülşen’in ifadesi ortaya çıktı.

Şarkıcı Gülşen, ifadesinde suçlamaları kabul etmedi. Grubunda Miraç adlı müzisyenin “imam” lakabı olduğunu belirten Gülşen, aralarında geçen bir konuşma dolayısıyla suç işleme kastının olmadığını savundu.

Gülşen, ifadesine şunları söyledi:

“Ben 25 yıllık sanatçıyım. Benim müzisyen çalışma arkadaşlarım var. Bu grupla birlikte konserlerde sahne alırım. Benim kadromda klavye müzisyeni olarak yer alan “Miraç” isimli arkadaşımın lakabı “imamdır”. Arkadaşlarla kendi aramızda ‘aptal, salak, sapık' olarak şakalaşırız. Talihsizlik olarak bu iki kelime bir araya gelmiştir. Arkadaşımız imam hatipte okumamıştır. Miraç'ın soy ismini ve iletişimini hatırlamıyorum. Grupta tüm arkadaşlarımın lakabı mevcuttur.

Bu konuşma, konserin hatırlamadığım bir aşamasında muhtemelen şarkı arasında Miraç ile aramızda geçen bir konuşmadır. Ben orkestrama hitaben “beni seyircilerinin arasında omuzlarınızda taşıyın” demem üzerine bana okrestra arasından “seni imam taşısın” şeklinde cevap gelince bahse konu konuşma Miraç'la aramızda geçmiştir. Bu konuşma konsere katılanlara ya da medyaya hitaben yaptığım bir konuşma değildir. Ben ülkesini seven, fırsat eşitliğine inanan, kimseyi ayırıp örselemeyen bir sanatçıyım.

“PROVOKATİF AMAÇLA SERVİS EDİLMİŞTİR”

Bu kısa görüntü aylar sonra kim tarafından, ne amaçla servis edildi bilmiyorum. Ancak provokatif amaçlı olarak servis edildiğini düşünüyorum. Ben imam hatiplileri ya da ülkemizin bir kısmını kötülemek, onlara hakaret etmek amacıyla asla bu konuşmayı yapmadım. Ülkenin tüm değerlerine ve hassasiyetlerine saygım sonsuzdur. Kesinlike atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Ayrıca yaşanan olayın zamansız bir yerde gerçekleşmesi talihsizliktir.”

“SUÇLAMAYI KABUL ETMİYORUM”

Gülşen, savunmasında “Şakalaşmanın herhangi bir gruba yönelik nefret içerikli olarak algılanması beni çok üzmüştür. Suç işleme kastım yoktur. Atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmesini talep ediyorum” ifadelerine yer verdi.