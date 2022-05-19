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Sedat Peker açıklamıştı; 500 bin lira rüşvet istediği iddia edilen polisler için karar çıktı
Sedat Peker’in gündeme getirdiği Ermeni Vakıflar Birliği ve Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi Vakfı Başkanı Bedros Şirinoğlu'dan 500 bin lira rüşvet istemekle suçlanan 3 polisten 2'si hakkında açılan soruşturmadaki takipsizlik kararı kesinleşti.
GÜNDEM 19.05.2022, 21:50 Murat Aydın
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