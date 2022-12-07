SAVUNMA SANAYİNDE TÜRK-FRANSIZ İŞ BİRLİĞİ

Geçtiğimiz günlerde dünyaca ünlü Fransız Gremtek firması ile savunma sanayinde önemli bir iş birliğine imza atan ELZ Makine, Türkiye’den sonra yurtdışına da ürün satmak için çalışmalarına başladı. 2025 yılında Gremtek ile birlikte Türkiye’de üretim konusunda da anlaşan ELZ Makine insansız hava, kara taşıtları ve marin grubu için de ürünler sunacak. Gremtek'in ürünleri, kabloların, tüplerin, boruların, hortumların ve bileşenlerin korunması için kapsamlı bir çözüm yelpazesi sunmanın yanı sıra mükemmel elektrik yalıtımı, termal ve mekanik koruma sağlamak üzere tasarlanmıştır. Buna ek olarak, belirli ürünler özellikle akustik sönümleme, EMI koruma sağlama, kablo yönetimi ve tanımlama çözümleri de sunmaktadır.

Adını ulusal ve uluslararası ölçekte büyük projelerle duyuran ELZ Makine, Gremtek'in Türkiye'deki tek yetkili distribütörü ve iş ortağıdır. Yaptığım yatırım ve anlaşmalar ile Türkiye endüstrisinin geleceğine katkıda bulunduğunu belirten ELZ Makine Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Hanifi Kalo, “Dünya devi Gremtek ile yaptığımız kapsamlı anlaşma sayesinde ülkemize teknoloji transferi de gerçekleştirmiş olacağız. Savunma sanayi başta olmak üzere insansız araç yapımında kullanılması elzem olan kaliteli ürün tedarik etmek sürdürülebilir ve kesintisiz olarak çalışmalarına devam edilmesi anlamında yaptığımız anlaşma büyük bir önem taşıyor. Ekonomik kalite güvenirliliğini perçinlemek, teknolojik öncülük, müşterilere yeni ufuklar sunmak ve ülkemize katma değer yaratmak için çalışıyoruz.” dedi.

GREMTEK

Anlaşma sağlanılan Gremtek şirketi 1985 yılında Gremco adıyla kurulan ısıyla daralan makaron ve kablo üretimiyle Avrupa ve dünyada itibar kazanan, ürün yelpazesini genişleterek otomotiv, endüstriyel, toplu taşıma, havacılık ve medikal pazarlarında tanınmasıyla dünyada söz sahipliliği ile bilinmektedir.

ELZ MAKİNE

1979 Yılında Şal Hafriyat adıyla kurulan ve günümüze kadar inşaat ve hafriyat sektörlerinde başarılı işlere imza attı. Şal Hafriyat, gelişimini 2014 yılında endüstri sektörüne girerek ELZ Makine adıyla yeni markasını kurdu. 2020 yılında bayrak değişimi ile şirket yönetimi Mehmet Hanifi Kalo ve ekibine devredildi. ELZ Makine, 2023 yılının ilk çeyreğinde yapılacak lansmanla yeni markası ELZ Defence ile büyümeye devam edecek.