banner314

banner325

Son Dakika

SAVUNMA SANAYİNDE TÜRK-FRANSIZ İŞ BİRLİĞİ

Savunma Sanayi başta olmak üzere insansız taşıtlar için büyük önem taşıyan Gremtek ürünleri, ELZ Makine ile Türkiye’de… ELZ Makine, geleceğin endüstrisi için gerekli olan ürün tedariği konusunda yatırımlarına devam ediyor.

GÜNDEM 07.12.2022, 11:02 07.12.2022, 11:07 Murat Aydın
SAVUNMA SANAYİNDE TÜRK-FRANSIZ İŞ BİRLİĞİ

Geçtiğimiz günlerde dünyaca ünlü Fransız Gremtek firması ile savunma sanayinde önemli bir iş birliğine imza atan ELZ Makine, Türkiye’den sonra yurtdışına da ürün satmak için çalışmalarına başladı. 2025 yılında Gremtek ile birlikte Türkiye’de üretim konusunda da anlaşan ELZ Makine insansız hava, kara taşıtları ve marin grubu için de ürünler sunacak. Gremtek'in ürünleri, kabloların, tüplerin, boruların, hortumların ve bileşenlerin korunması için kapsamlı bir çözüm yelpazesi sunmanın yanı sıra mükemmel elektrik yalıtımı, termal ve mekanik koruma sağlamak üzere tasarlanmıştır. Buna ek olarak, belirli ürünler özellikle akustik sönümleme, EMI koruma sağlama, kablo yönetimi ve tanımlama çözümleri de sunmaktadır.

Adını ulusal ve uluslararası ölçekte büyük projelerle duyuran ELZ Makine, Gremtek'in Türkiye'deki tek yetkili distribütörü ve iş ortağıdır. Yaptığım yatırım ve anlaşmalar ile Türkiye endüstrisinin geleceğine katkıda bulunduğunu belirten ELZ Makine Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Hanifi Kalo, “Dünya devi Gremtek ile yaptığımız kapsamlı anlaşma sayesinde ülkemize teknoloji transferi de gerçekleştirmiş olacağız. Savunma sanayi başta olmak üzere insansız araç yapımında kullanılması elzem olan kaliteli ürün tedarik etmek sürdürülebilir ve kesintisiz olarak çalışmalarına devam edilmesi anlamında yaptığımız anlaşma büyük bir önem taşıyor. Ekonomik kalite güvenirliliğini perçinlemek, teknolojik öncülük, müşterilere yeni ufuklar sunmak ve ülkemize katma değer yaratmak için çalışıyoruz.” dedi.

GREMTEK

Anlaşma sağlanılan Gremtek şirketi 1985 yılında Gremco adıyla kurulan ısıyla daralan makaron ve kablo üretimiyle Avrupa ve dünyada itibar kazanan, ürün yelpazesini genişleterek otomotiv, endüstriyel, toplu taşıma, havacılık ve medikal pazarlarında tanınmasıyla dünyada söz sahipliliği ile bilinmektedir.

ELZ MAKİNE

1979 Yılında Şal Hafriyat adıyla kurulan ve günümüze kadar inşaat ve hafriyat sektörlerinde başarılı işlere imza attı. Şal Hafriyat, gelişimini 2014 yılında endüstri sektörüne girerek ELZ Makine adıyla yeni markasını kurdu. 2020 yılında bayrak değişimi ile şirket yönetimi Mehmet Hanifi Kalo ve ekibine devredildi. ELZ Makine, 2023 yılının ilk çeyreğinde yapılacak lansmanla yeni markası ELZ Defence ile büyümeye devam edecek. 

#savunma sanayi
Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
Günün Anketi Tümü
2023'te Cumhurbaşkanı kim olmalı?
2023'te Cumhurbaşkanı kim olmalı?
Namaz Vakti 07 Aralık 2022
İmsak 06:37
Güneş 08:08
Öğle 13:00
İkindi 15:22
Akşam 17:43
Yatsı 19:09
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 13 29
2. Galatasaray 13 27
3. Adana Demirspor 13 24
4. Konyaspor 14 24
5. Başakşehir 13 24
6. Kayserispor 14 23
7. Trabzonspor 13 23
8. Beşiktaş 13 22
9. Alanyaspor 14 17
10. Gaziantep FK 13 16
11. Antalyaspor 12 16
12. Giresunspor 13 15
13. Kasımpaşa 13 15
14. Hatayspor 13 14
15. Karagümrük 13 13
16. Ankaragücü 13 13
17. Sivasspor 14 11
18. İstanbulspor 13 8
19. Ümraniye 13 7
Takımlar O P
1. Eyüpspor 16 37
2. Samsunspor 15 27
3. Rizespor 15 26
4. Pendikspor 15 26
5. Keçiörengücü 15 26
6. Bodrumspor 15 25
7. Boluspor 15 25
8. Manisa FK 15 24
9. Bandırmaspor 15 24
10. Sakaryaspor 16 22
11. Altay 15 21
12. Adanaspor 15 18
13. Göztepe 14 18
14. Tuzlaspor 15 16
15. Erzurumspor 15 14
16. Altınordu 15 12
17. Ö.K Yeni Malatya 15 11
18. Gençlerbirliği 15 7
19. Denizlispor 15 6
Takımlar O P
1. Arsenal 14 37
2. M.City 14 32
3. Newcastle 15 30
4. Tottenham 15 29
5. M. United 14 26
6. Liverpool 14 22
7. Brighton 14 21
8. Chelsea 14 21
9. Fulham 15 19
10. Brentford 15 19
11. Crystal Palace 14 19
12. Aston Villa 15 18
13. Leicester City 15 17
14. Bournemouth 15 16
15. Leeds United 14 15
16. West Ham United 15 14
17. Everton 15 14
18. Nottingham Forest 15 13
19. Southampton 15 12
20. Wolves 15 10
Takımlar O P
1. Barcelona 14 37
2. Real Madrid 14 35
3. Real Sociedad 14 26
4. Athletic Bilbao 14 24
5. Atletico Madrid 14 24
6. Real Betis 14 24
7. Osasuna 14 23
8. Rayo Vallecano 14 22
9. Villarreal 14 21
10. Valencia 14 19
11. Mallorca 14 19
12. Real Valladolid 14 17
13. Girona 14 16
14. Almeria 14 16
15. Getafe 14 14
16. Espanyol 14 12
17. Celta Vigo 14 12
18. Sevilla 14 11
19. Cadiz 14 11
20. Elche 14 4
Günün Karikatürü Tümü
Karikatür 3
sanalbasin.com üyesidir